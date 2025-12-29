Desde Atlético de Madrid se refirieron a los rumores de Julián Alvarez con Barcelona: ”A las dos partes nos interesa”

Hace ya un tiempo que en España se habla de un presunto interés del FC Barcelona por Julián Alvarez, a quien habría identificado, desde que dejó el Manchester City y arribó al Atlético de Madrid, como al reemplazante perfecto de Robert Lewadowski (quien se iría del Culé una vez terminado su contrato a mediados del 2026).

Tal versión se desparramó por varios de los portales más importantes del país de la Península Ibérica. Incluso, fue un tema que se le llegó a plantear a Joan Laporta, presidente de la institución blaugrana, que, encima, no desmintió el atractivo que sienten en la Ciudad Condal por el atacante de la Selección Argentina. Lo mismo se produjo en conferencia de prensa con Diego Simeone, quien manifestó que ve al nacido en Calchín a gusto en el Atleti.

Y en esa misma línea buscó dirigirse el presidente del Colchonero, Enrique Cerezo, en una entrevista que le otorgó al periódico Marca. ”Julián Alvarez es un jugador que tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid y realmente yo creo que a las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él”, expresó.

Además, subrayó que no hubo comunicación alguna por la Araña con la directiva del elenco catalán: ”Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Por lo que yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo”.

Por otro lado, bajó la ansiedad en los hinchas a raíz del acuerdo con la firma estadounidense Apollo, con el cual se daba por descontado que el Atleti empezara a tener los recursos suficientes para cargarse de las principales figuras de fútbol mundial: ”Apollo se va a incorporar al accionariado del club, pero el equipo de gestión no va a cambiar en los próximos años. Las decisiones deportivas se seguirán tomando como hasta ahora”.

Y en ese sentido, añadió: ”Yo creo que la llegada de Apollo al capital del club va a hacer que el Atleti sea aún más fuerte que hasta ahora. Yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha optado a grandes jugadores. Hemos tenido siempre futbolistas importantes y estoy convencido de que los seguiremos teniendo. El que Apollo forme parte del accionariado del Atlético de Madrid no quiere decir que mañana vayamos a empezar a tener aquí a todos los jugadores del mundo. Seguiremos con nuestra política de fichajes, que es muy buena, y seguiremos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer en cada momento”.

Enrique Cerezo respaldó una vez más la gestión de Diego Simeone

”A todos los aficionados les digo que realmente hemos tenido y tenemos la suerte de que Diego Pablo Simeone esté con nosotros y que ojalá continúe muchísimos años. Eso significaría que tenemos capacidad para poder competir y competir bien. Y que realmente, si echas la vista atrás, ningún entrenador del Atlético de Madrid ha conseguido tantos títulos como Simeone”, señaló el mandamás colchonero.

