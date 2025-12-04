Es tendencia:
logotipo del encabezado
FINALISSIMA

En la previa del sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni se quejó por la organización de la Finalissima ante España: “No tenemos noticias”

El DT campeón del mundo compartió su cruce con Luis De La Fuente y dio detalles las chances de disputar el trofeo intercontinental el próximo año.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

A 6 meses de la celebración de una nueva Copa del Mundo, la Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales de la fase de grupos cuando se desarrolle el sorteo de la FIFA en Washington. Lionel Scaloni tendrá un importante honor en la gala.

Por su actualidad de entrenador campeón del mundo, el de Pujato ingresará el trofeo del Mundial al escenario en dónde se desarrollará el armado de los 12 grupos para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

En su arribo a la capital estadounidense para vivir el evento, Scaloni habló ante la prensa argentina y se refirió a otro de los desafíos que podría tener Argentina el próximo año: la Finalissima ante España entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa.

Aunque hay posibilidades de que esta final se juegue en marzo de 2026, aún no hay confirmaciones ni sede establecida. Al respecto, Scaloni compartió una queja: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos”, añadió el DT.

La actualidad de la Selección Argentina y la decisión pendiente de Messi

Scaloni también destacó el aspecto que más lo satisface de su actual Albiceleste: “Hoy estamos bien. Lo que me gusta es que seguimos batallando, luchando como si este equipo no hubiera ganado nada. Es lo que tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar. Lo que me preocupa es que lleguen bien los chicos”.

Publicidad
Encuesta Bolavip: el llamativo deseo de los hinchas de la Selección Argentina sobre el grupo codiciado para el sorteo del Mundial 2026

ver también

Encuesta Bolavip: el llamativo deseo de los hinchas de la Selección Argentina sobre el grupo codiciado para el sorteo del Mundial 2026

Y se refirió a la presencia de Messi, que aún no confirmó si participará en su sexta edición mundialista: “Lo decidirá él. Acompañaremos la decisión que tome. Por ahora va todo bien, pero falta tiempo y es verdad que, aunque parezca que el Mundial está cerca, en el fútbol 6 meses son mucho. Esperemos que él esté bien y que tome la mejor decisión para él y la selección. Bastante maduro es y se ha ganado tomar la decisión”.

DATOS CLAVE

  • Lionel Scaloni señaló que la Finalissima ante España podría disputarse en marzo de 2026.
  • El DT admitió desconocer fecha y sede tras charlar con Luis De La Fuente.
  • Scaloni ingresará el trofeo al escenario del sorteo este viernes en Washington.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Santiago Dalmasso está en la órbita de clubes de Chile
Boca Juniors

Santiago Dalmasso está en la órbita de clubes de Chile

Norris rompió el silencio ante la polémica con Piastri de dejarlo pasar si Verstappen lidera la carrera: “Me encantaría”
FÓRMULA 1

Norris rompió el silencio ante la polémica con Piastri de dejarlo pasar si Verstappen lidera la carrera: “Me encantaría”

Bebeto reveló que va a ser muy difícil ganarle a Argentina en el Mundial: "Es el actual campeón"
Mundial 2026

Bebeto reveló que va a ser muy difícil ganarle a Argentina en el Mundial: "Es el actual campeón"

Luis Suárez podría irse de Inter Miami para volver a Nacional
Copa Libertadores

Luis Suárez podría irse de Inter Miami para volver a Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo