En la previa del sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni se quejó por la organización de la Finalissima ante España: “No tenemos noticias”

A 6 meses de la celebración de una nueva Copa del Mundo, la Selección Argentina conocerá este viernes a sus rivales de la fase de grupos cuando se desarrolle el sorteo de la FIFA en Washington. Lionel Scaloni tendrá un importante honor en la gala.

Por su actualidad de entrenador campeón del mundo, el de Pujato ingresará el trofeo del Mundial al escenario en dónde se desarrollará el armado de los 12 grupos para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

En su arribo a la capital estadounidense para vivir el evento, Scaloni habló ante la prensa argentina y se refirió a otro de los desafíos que podría tener Argentina el próximo año: la Finalissima ante España entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa.

Aunque hay posibilidades de que esta final se juegue en marzo de 2026, aún no hay confirmaciones ni sede establecida. Al respecto, Scaloni compartió una queja: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperemos”, añadió el DT.

La actualidad de la Selección Argentina y la decisión pendiente de Messi

Scaloni también destacó el aspecto que más lo satisface de su actual Albiceleste: “Hoy estamos bien. Lo que me gusta es que seguimos batallando, luchando como si este equipo no hubiera ganado nada. Es lo que tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar. Lo que me preocupa es que lleguen bien los chicos”.

Y se refirió a la presencia de Messi, que aún no confirmó si participará en su sexta edición mundialista: “Lo decidirá él. Acompañaremos la decisión que tome. Por ahora va todo bien, pero falta tiempo y es verdad que, aunque parezca que el Mundial está cerca, en el fútbol 6 meses son mucho. Esperemos que él esté bien y que tome la mejor decisión para él y la selección. Bastante maduro es y se ha ganado tomar la decisión”.

