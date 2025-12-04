Llegó el gran día del sorteo del Mundial 2026: clasificados, bombos, horario y todo lo que hay que saber

Por primera vez en la historia, el Mundial 2026 contará con 48 participantes y este viernes se desarrollará el sorteo de la fase de grupos. La Selección Argentina, defensora del título más codiciado, sabrá ante quiénes se enfrentará en la primera instancia del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en poco más de 6 meses, los mejores equipos del planeta se enfrentarán entre sí hasta encontrar al nuevo campeón. Para calentar motores, FIFA llevará a cabo el sorteo este viernes desde las 14, hora argentina, en Washington D.C.

México, Canadá y Estados Unidos estarán ubicados de antemano en los grupos A, B y D por ser los anfitriones de esta edición. Argentina, por su parte, ya sabe que ocupará el lado contrario del cuadro con respecto a España, ya que ambos llegaron como los dos primeros del Ranking FIFA, listado que define el orden de los bombos.

Hay que recordar que en este formato habrá 12 grupos con 4 integrantes cada uno, por lo que habrá un representante de cada bombo en cada zona. A excepción de UEFA, no podrá haber selecciones de la misma confederación en un grupo.

Son 42 los equipos confirmados para esta fase de grupos y resta que se definan 6 boletos. Entre el 21 y el 31 de marzo de 2026 se disputarán los repechajes, con 4 cupos para europeos y otros 2 para los del resto del planeta.

Los 42 clasificados de manera directa ordenados por su Ranking FIFA:

España (1°)

Argentina (2°)

Francia (3°)

Inglaterra (4°)

Brasil (5°)

Portugal (6°)

Países Bajos (7°)

Bélgica (8°)

Alemania (9°)

Croacia (10°)

Marruecos (11°)

Colombia (13°)

Estados Unidos (14°)

México (15°)

Uruguay (16°)

Suiza (17°)

Japón (18°)

Senegal (19°)

Irán (20°)

República de Corea (22°)

Ecuador (23°)

Austria (24°)

Australia (26°)

Canadá (27°)

Noruega (29°)

Panamá (30°)

Egipto (34°)

Argelia (35°)

Escocia (36°)

Paraguay (39°)

Túnez (40°)

Costa de Marfil (42°)

Uzbekistán (50°)

Qatar (51°)

Arabia Saudita (60°)

Sudáfrica (61°)

Jordania (66°)

Cabo Verde (68°)

Ghana (72°)

Curazao (82°)

Haití (84°)

Nueva Zelanda (86°)

Los cruces del Repechaje Intercontinental

Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.

(CONCACAF) vs. (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a (AFC) en la final. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Los cruces del Repechaje UEFA

Semifinal 1 : Italia vs. Irlanda del Norte

: Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Semifinal 3 : Ucrania vs. Suecia

: Ucrania vs. Suecia Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Semifinal 5 : Turquía vs. Rumania

: Turquía vs. Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Semifinal 7 : Dinamarca vs. Macedonia del Norte

: Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

