Los 2 jugadores de River que están en la órbita de uno de los semifinalistas del Torneo Clausura

River está aprovechando el descanso para tomar fuerzas e ir con todo hacia el mercado de pases para reforzarse con jerarquía para encarar el próximo año, ya que desean revertir la imagen que dejaron a lo largo de todo el 2025.

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura, a manos de Racing, hubo una reunión entre Marcelo Gallardo y los futbolistas que no continuarán en el plantel, donde se sentenció la salida de Milton Casco, Nacho Fernández, Miguel Borja, Enzo Pérez, Federico Gattoni y Gonzalo Martínez.

A raíz de esta situación, Gimnasia y Esgrima de La Plata está buscando el regreso de Casco y Fernández. “Es la idea repatriarlos y vamos a entrar en contacto con ellos”, afirmó el flamante presidente Carlos Anacleto, en Radio La Red. Pero aún no hay una resolución al respecto.

Los dos futbolistas definirán sus futuros una vez que regresen de sus respectivas vacaciones. Eso sí, en el conjunto tripero son muy optimistas con poder concretar sus regresos para encarar la próxima temporada, mientras esperan ansiosos por el clásico platense ante Estudiantes, que se disputará el lunes, correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura.

Nacho Fernández, mediocampista que se irá de River. (Getty Images)

¿Cómo le fue a Nacho Fernández en Gimnasia?

Nacho Fernández se formó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, allí debutó en Primera en la temporada 2010/11, pero apenas disputó un partido antes de marcharse a préstamo a Temperley por un año. Volvió cuando el Lobo estaba en la B Nacional en 2012 y fue pieza clave en el ascenso, permaneció en el club hasta fines de 2015 cuando lo fue a buscar River y cambió de club. En total, disputó 116 partidos con la casaca del Lobo, convirtió 17 goles y brindó 19 asistencias.

El paso de Milton Casco por Gimnasia

Después de formarse en Club Atlético María Grande, llegó a Gimnasia, donde debutó en 2009. Allí estuvo durante tres años, donde tuvo muy buenos rendimientos en ambos laterales, ya que fue transferido hacia Newell’s Old Boys.

En el club platense afrontó un total de 75 encuentros, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Así como no tuvo la fortuna de anotar, tampoco ganó ningún campeonato.