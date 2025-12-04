Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los 2 jugadores de River que están en la órbita de uno de los semifinalistas del Torneo Clausura

El 31 de diciembre se marcharán de River, y tienen la posibilidad de recalar en uno de los candidatos al título del torneo doméstico.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Los jugadores de River en el último partido ante Racing.
© Getty ImagesLos jugadores de River en el último partido ante Racing.

River está aprovechando el descanso para tomar fuerzas e ir con todo hacia el mercado de pases para reforzarse con jerarquía para encarar el próximo año, ya que desean revertir la imagen que dejaron a lo largo de todo el 2025.

Luego de quedar eliminado del Torneo Clausura, a manos de Racing, hubo una reunión entre Marcelo Gallardo y los futbolistas que no continuarán en el plantel, donde se sentenció la salida de Milton Casco, Nacho Fernández, Miguel Borja, Enzo Pérez, Federico Gattoni y Gonzalo Martínez.

A raíz de esta situación, Gimnasia y Esgrima de La Plata está buscando el regreso de Casco y Fernández. “Es la idea repatriarlos y vamos a entrar en contacto con ellos”, afirmó el flamante presidente Carlos Anacleto, en Radio La Red. Pero aún no hay una resolución al respecto.

Los dos futbolistas definirán sus futuros una vez que regresen de sus respectivas vacaciones. Eso sí, en el conjunto tripero son muy optimistas con poder concretar sus regresos para encarar la próxima temporada, mientras esperan ansiosos por el clásico platense ante Estudiantes, que se disputará el lunes, correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura.

Nacho Fernández, mediocampista que se irá de River. (Getty Images)

Nacho Fernández, mediocampista que se irá de River. (Getty Images)

¿Cómo le fue a Nacho Fernández en Gimnasia?

Nacho Fernández se formó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, allí debutó en Primera en la temporada 2010/11, pero apenas disputó un partido antes de marcharse a préstamo a Temperley por un año. Volvió cuando el Lobo estaba en la B Nacional en 2012 y fue pieza clave en el ascenso, permaneció en el club hasta fines de 2015 cuando lo fue a buscar River y cambió de club. En total, disputó 116 partidos con la casaca del Lobo, convirtió 17 goles y brindó 19 asistencias.

Publicidad
Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: “Se viene un 2026 soñado”

ver también

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: “Se viene un 2026 soñado”

Pese a ser cuestionado por los hinchas, un referente de River llenó de elogios a Kevin Castaño: “Muchísimo talento”

ver también

Pese a ser cuestionado por los hinchas, un referente de River llenó de elogios a Kevin Castaño: “Muchísimo talento”

El paso de Milton Casco por Gimnasia

Después de formarse en Club Atlético María Grande, llegó a Gimnasia, donde debutó en 2009. Allí estuvo durante tres años, donde tuvo muy buenos rendimientos en ambos laterales, ya que fue transferido hacia Newell’s Old Boys.

En el club platense afrontó un total de 75 encuentros, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Así como no tuvo la fortuna de anotar, tampoco ganó ningún campeonato.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River
River Plate

El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero para los 5 jugadores borrados por Marcelo Gallardo en River

Los millones que liberará River por no renovarle a los héroes de Madrid y compañía
River Plate

Los millones que liberará River por no renovarle a los héroes de Madrid y compañía

Gallardo ya se los comunicó: Enzo, Nacho, Casco, Pity y Borja se van de River
River Plate

Gallardo ya se los comunicó: Enzo, Nacho, Casco, Pity y Borja se van de River

A horas del sorteo, la Inteligencia Artificial predijo el grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Mundial 2026

A horas del sorteo, la Inteligencia Artificial predijo el grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo