Racing es el próximo escollo que tiene Boca en el Torneo Clausura, donde ambos buscarán meterse en la final que se disputará el próximo sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero. Tras lo que fue la práctica, donde Claudio Úbeda trabajó con la posible formación, el mercado de pases volvió a tomar forma en Brandsen 805.

Mientras hay jugadores, como los casos de Frank Fabra, Cristian Lema y Agustín Martegani, que ya saben que no continuarán dentro de la institución en 2026, hay otros que todavía no tienen su futuro asegurado. Y uno de los juveniles que fue clave en el campeonato de la Reserva ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, podría emigrar.

Santiago Dalmasso, de tan solo 21 años y con un vínculo que lo une al Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2029, podría marcharse en el mercado de pases que se avecina. A pesar de la poca continuidad que tuvo en la máxima categoría del fútbol argentino (3 partidos, sin goles ni asistencias), el nacido en General Villegas es observado desde el exterior.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Martín Costa se refirió al tema en ESPN F12, y destacó que “de Dalmasso se habla mucho. Sé que, en el último tiempo, lo que están siguiendo mucho desde Chile“. Si bien remarcó que aún no hubo ninguna propuesta formal, el mediocampista podría llegar a analizar un cambio de aire.

Santiago Dalmasso, en su debut ante Independiente del Valle (Franklin Jacome/Getty Images).

Santiago Dalmasso llegó a Boca vía Facebook

Para sorpresa de muchos, Santiago Dalmasso recaló recién en las divisiones inferiores de Boca en el año 2018 y de una forma realmente inesperada. Es que se probó a través de la red social Facebook, deslumbrando a todos en el Xeneize. Luego de apreciar sus condiciones, no hubo dudas en torno a un fichaje que se hizo efectivo rápidamente.

Publicidad

Publicidad

Este volante nacido en Buenos Aires cuenta con 1,81 metros de altura y un peso de 73 kilos. Pese a la forma atípica de mostrarse ante las autoridades responsables de este sector en Boca, llamó la atención por su criterio con el esférico, su entrega, su despliegue y su facilidad para el gol, además de por su porte.

DATOS CLAVES