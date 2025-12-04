Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

El flamante entrenador del Globo le comunicó al experimentado delantero que no lo tendrá en cuenta de cara al 2026.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Wanchope Ábila, delantero que se irá de Huracán.
© GettyWanchope Ábila, delantero que se irá de Huracán.

Ya es un hecho el regreso de Diego Martínez a Huracán para llevar a cabo su segundo ciclo. Sin embargo, lejos de retornar cabizbajo, tomó una contundente decisión: no tener en cuenta a Ramón Ábila. Esta tremenda noticia sacudió al ambiente del fútbol argentino, ya que es uno de los principales referentes del plantel y significa marcar la cancha desde un comienzo.

Es una realidad que este tercer ciclo de Wanchope fue realmente malo. Con un total de 48 partidos disputados en esta estadía siendo solo diez de ellos como titular, el delantero convirtió un solo gol. A pesar de haber tenido la oportunidad de conquistar un título en el primer semestre, el Globo cayó ante Platense en la final del Torneo Apertura 2025 y se quedó con el subcampeonato.

Lo cierto es que Ábila rescindirá su contrato y se irá de Huracán por no ser tenido en cuenta por Martínez. De esta manera, se espera que en las próximas horas el goleador interrumpa su vínculo con la institución de forma anticipada para convertirse en agente libre y negociar con otro club directamente y sin aguardar por negociaciones con el elenco de Parque Patricios.

Wanchope, delantero que se irá de Huracán.

Wanchope, delantero que se irá de Huracán.

El flamante director técnico le comunicó que correría muy de atrás en su consideración, lo que derivó en esta inminente e indeclinable salida del conjunto rojiblanco. De hecho, este jueves empezaron las prácticas de cara a una exigente pretemporada y Wanchope se ausentó en el entrenamiento, ratificando así su tajante resolución en medio de un futuro incierto en La Quema.

Aunque todavía tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, Ábila interrumpirá su vínculo en buenos términos por dos razones: su cariño a Huracán y la buena relación con Abel Poza, el presidente. En ese sentido, ya empezaron las conversaciones para acordar un número final y convertir en realidad el secreto a voces que indica el desenlace de esta historia con idas y vueltas.

Publicidad
Ramón Ábila durante un Huracán – Vélez por el fútbol argentino. (Getty Images)

Ramón Ábila durante un Huracán – Vélez por el fútbol argentino. (Getty Images)

En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

ver también

En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

El ex Boca de 36 años no planea retirarse como futbolista profesional, por lo que se estima que tendrá sondeos durante el mercado de pases venidero durante el verano. Tal es así, que su nombre empezó a sonar fuerte en Alta Córdoba ante un eventual regreso a Instituto. Sin embargo, hay que aclarar que no se inició ninguna gestión formal, aunque tampoco se descarta de cara al futuro.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Diego Martínez, en su segundo ciclo como DT de Huracán, decidió no tener en cuenta al referente Ramón Ábila.
  • Ábila (36 años) rescindirá su contrato con Huracán de forma anticipada (tenía vínculo hasta diciembre de 2026) para convertirse en agente libre.
  • El delantero Ramón Ábila disputó 48 partidos en este último ciclo con Huracán y convirtió solo un gol.
  • Ábila se ausentó del entrenamiento de este jueves, lo que ratifica su inminente salida del club.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Diego Martínez pretende el retorno de Williams Alarcón a Huracán
Boca Juniors

Diego Martínez pretende el retorno de Williams Alarcón a Huracán

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán
River Plate

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán

Diego Martínez, cerca de volver a ser el DT de Huracán: los detalles
Fútbol Argentino

Diego Martínez, cerca de volver a ser el DT de Huracán: los detalles

Santiago Dalmasso está en la órbita de clubes de Chile
Boca Juniors

Santiago Dalmasso está en la órbita de clubes de Chile

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo