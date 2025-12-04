El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

Ya es un hecho el regreso de Diego Martínez a Huracán para llevar a cabo su segundo ciclo. Sin embargo, lejos de retornar cabizbajo, tomó una contundente decisión: no tener en cuenta a Ramón Ábila. Esta tremenda noticia sacudió al ambiente del fútbol argentino, ya que es uno de los principales referentes del plantel y significa marcar la cancha desde un comienzo.

Es una realidad que este tercer ciclo de Wanchope fue realmente malo. Con un total de 48 partidos disputados en esta estadía siendo solo diez de ellos como titular, el delantero convirtió un solo gol. A pesar de haber tenido la oportunidad de conquistar un título en el primer semestre, el Globo cayó ante Platense en la final del Torneo Apertura 2025 y se quedó con el subcampeonato.

Lo cierto es que Ábila rescindirá su contrato y se irá de Huracán por no ser tenido en cuenta por Martínez. De esta manera, se espera que en las próximas horas el goleador interrumpa su vínculo con la institución de forma anticipada para convertirse en agente libre y negociar con otro club directamente y sin aguardar por negociaciones con el elenco de Parque Patricios.

Wanchope, delantero que se irá de Huracán.

El flamante director técnico le comunicó que correría muy de atrás en su consideración, lo que derivó en esta inminente e indeclinable salida del conjunto rojiblanco. De hecho, este jueves empezaron las prácticas de cara a una exigente pretemporada y Wanchope se ausentó en el entrenamiento, ratificando así su tajante resolución en medio de un futuro incierto en La Quema.

Aunque todavía tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, Ábila interrumpirá su vínculo en buenos términos por dos razones: su cariño a Huracán y la buena relación con Abel Poza, el presidente. En ese sentido, ya empezaron las conversaciones para acordar un número final y convertir en realidad el secreto a voces que indica el desenlace de esta historia con idas y vueltas.

Publicidad

Publicidad

Ramón Ábila durante un Huracán – Vélez por el fútbol argentino. (Getty Images)

ver también En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

El ex Boca de 36 años no planea retirarse como futbolista profesional, por lo que se estima que tendrá sondeos durante el mercado de pases venidero durante el verano. Tal es así, que su nombre empezó a sonar fuerte en Alta Córdoba ante un eventual regreso a Instituto. Sin embargo, hay que aclarar que no se inició ninguna gestión formal, aunque tampoco se descarta de cara al futuro.

DATOS CLAVE

El protagonista Diego Martínez , en su segundo ciclo como DT de Huracán , decidió no tener en cuenta al referente Ramón Ábila .

, en su segundo ciclo como DT de , decidió al referente . Ábila (36 años) rescindirá su contrato con Huracán de forma anticipada (tenía vínculo hasta diciembre de 2026 ) para convertirse en agente libre .

(36 años) rescindirá su contrato con de forma anticipada (tenía vínculo hasta ) para convertirse en . El delantero Ramón Ábila disputó 48 partidos en este último ciclo con Huracán y convirtió solo un gol .

disputó en este último ciclo con y convirtió . Ábila se ausentó del entrenamiento de este jueves, lo que ratifica su inminente salida del club.

Publicidad