El plantel de Gimnasia no se entrenó a cuatro días del clásico contra Estudiantes por las semis del Torneo Clausura: el motivo

A cuatro días para recibir a Estudiantes en el Bosque por la segunda semifinal del Torneo Clausura, los jugadores de Gimnasia y Esgrima de La Plata tomaron la decisión de no presentarse a los entrenamientos y lo comunicaron a través de un comunicado oficial.

Es que, por una importante deuda salarial que tiene la dirigencia para con el plantel, a tal punto que algunos futbolistas llevan cuatro meses sin cobrar, los jugadores no se presentaron a la práctica que estaba programada para la mañana de este jueves.

Esta no es la primera vez que el plantel del Lobo no se presenta a entrenar. Desde la victoria ante River hace poco más de un mes, por lo menos una vez por semana tomaron la decisión de no ir a los entrenamientos en forma de protesta por no estar al día con sus salarios.

Cabe destacar que en las últimas semanas el panorama político en el club no fue el mejor, ya que hubo elecciones presidenciales en el medio y cambió la dirigencia. La deuda corresponde a la gestión anterior, pero desde la nueva aún no avanzaron para ponerse al día con los salarios.

Así las cosas, se espera que en la jornada del viernes los futbolistas regresen a los entrenamientos, que continuarán a lo largo del fin de semana y el domingo quedarán concentrados a la espera de un nuevo clásico, con el condimento de ser por un pase a la final del certamen.

El comunicado de los jugadores de Gimnasia

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual dese el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo.

Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.

Como trabajadores del club, solo reclamamos por lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue -y continúa siendo- que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes.

Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando.

El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece.

En síntesis