De cara a lo que será el electrizante enfrentamiento ante Racing de este domingo por las semifinales del Torneo Clausura 2025, Claudio Úbeda ya comenzó a planificar lo que será el equipo titular de Boca que irá en busca de conseguir la clasificación a la final. En ese sentido, este jueves se llevó a cabo la práctica de fútbol en La Bombonera y el director técnico sacó sus conclusiones.

Después de eliminar a Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors también en condición de local, aunque en dos encuentros totalmente distintos en cuanto a lo que ocurrió en el campo de juego, ahora va contra la Academia. En contraparte, los de Avellaneda dejaron en el camino a River en una definición híper apasionante y además vencieron a Tigre en la tanda de penales.

Lo cierto es que en el ensayo formal de fútbol de este jueves en el campo de juego de La Bombonera, Úbeda paró el mismo equipo que le ganó a Talleres y Argentinos. De esta manera, el director técnico se encargó de despejar cualquier tipo de dudas que podía generar el armado táctico inicial para el compromiso frente a Racing por un lugar en la final del campeonato doméstico.

Los jugadores titulares de Boca ante Talleres.

Con la clara intención de continuar aceitando las conexiones entre los ya habituales titulares, el entrenador tomó la decisión de mantener los mismos protagonistas que consiguieron la clasificación a esta instancia. Además, incluyendo el Superclásico ante River pero exceptuando el duelo ante Tigre, serían los mismos titulares en 3 de los últimos 4 partidos.

Lo que sí cabe destacar es que Ander Herrera entrenó a la par de sus compañeros jugando para el equipo suplente, dejando atrás la molestia muscular que lo traía a maltraer y que no le permitió ingresar frente a Argentinos. Así, el cuerpo técnico recupera una pieza fundamental que suele ingresar en los segundos tiempos a aportar sus cualidades. Edinson Cavani, también será alternativa.

Ander Herrera, mediocampista de Boca.

En definitiva, salvo que surja algún acontecimiento inesperado de última hora, Úbeda no tiene dudas en la formación que estará desde el arranque para enfrentar a Racing, por lo que sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

