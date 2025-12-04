En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

No hay duda alguna de que tanto Brasil como Argentina, son serios candidatos a ganar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y 19 de julio del próximo año. La jerarquía de ambos países, además de las veces que se coronaron, los cataloga como grandes potencias, a las que otros seleccionados quieren evitar.

La Albiceleste viene de coronarse en Qatar 2022, donde afrontó una histórica definición ante Francia, la cual terminó con los tiros desde el punto penal, y en vísperas de lo que será el sorteo que se desarrollará en el Kennedy Center de Washington DC, quien hizo un análisis de las características que tienen los de Lionel Scaloni, y que los posiciona como uno de los firmes aspirantes al bicampeonato, fue Bebeto, campeón del mundo en Estados Unidos ’94.

A sus 61 años, el ex delantero oriundo de Salvador de Bahía, en diálogo con TyC Sports, aseguró que “Argentina llega mejor que Brasil” y lo justificó: “Es el actual campeón del mundo, ya tiene un equipo y tiene jugadores fantásticos que me gustan mucho. Tienen uno que es distinto como Messi, pero también tienen grandísimos jugadores con garra, voluntad y foco”.

Por otra parte, quien supo compartir el ataque del Scratch con Romário, reveló que “cuando es así es muy difícil ganarles”. Incluso, destacó que la virtud se vio “en el Mundial pasado, después de Arabia y con los cambios de Scaloni que cambió como cinco jugadores, todos con ganas de ganar”. Y entre medio, aprovechó para disparar indirectamente contra los brasileños: “Todos estaban con el mismo objetivo y comprometiéndose con su país”.

Bebeto celebra un gol en el Mundial de Estados Unidos ’94. (Chris Cole/ALLSPORT)

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Publicidad

Publicidad

ver también New York Times dio la lista con los 100 mejores jugadores del Mundial

ver también La impactante profecía alienígena de una vidente vinculada con Chernóbil y la erupción de un volcán para el sorteo Mundial 2026

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

DATOS CLAVES