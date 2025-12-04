River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas y nuevo delantero en la mira

A una semana y media de que River se haya quedado sin competencia oficial, las últimas novedades están relacionadas con el armado del plantel del que dispondrá Marcelo Gallardo para afrontar el año próximo, tanto en materia de salidas como de refuerzo.

Con varios héroes de Madrid que ya tuvieron su despedida, futbolistas próximos a regresar de sus respectivos préstamos que en su amplia mayoría no serán tenidos en cuenta y negociaciones iniciadas para concretar nuevas incorporaciones, El Millonario iniciará su pretemporada antes que la amplia mayoría de los equipos de Primera División, el próximo 20 de diciembre.

Falta de acuerdo por Kevin Amaro

El lateral derecho uruguayo Kevin Amaro era uno de los apuntados para reemplazar a Fabricio Bustos, quien ya habría manifestado el deseo de dejar el club, y el propio Enzo Francescoli viajó hasta Montevideo para iniciar las gestiones para su incorporación procedente de Liverpool.

Sin embargo, no hubo acuerdo sobre las condiciones que el equipo uruguayo planteó para dejar salir al jugador y River no estaría dispuesto a seguir negociando, por lo que Julio Soler, jugador del Bournemouth que ya fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, aparece como nueva opción si el club de la Premier League acepta cederlo.

La llamativa promesa de Matías Galarza

Mientras se toma unos días de descanso en Uruguay, Matías Galarza manifestó su deseo de continuar en River pese a haber cerrado el año como villano por su error en el partido ante Racing que derivó en la eliminación en octavos de final del Clausura 2025 y hasta se atrevió a asumir un compromiso con los hinchas.

El paraguayo confía en revertir su imagen en River. (Getty).

“Viví muchas experiencias y la verdad que después de un 2025 con muchos buenos momentos, al final se complicó un poco. Pero lo tomé como aprendizaje. Estoy feliz en el club donde estoy. Se viene un 2026 soñado, así que estoy preparándome para eso. Al hincha de River le digo que voy a dar lo mejor de mí, que lastimosamente no se dieron las cosas, pero que 2026 va a ser un excelente año, si Dios quiere”, manifestó.

Nuevo delantero en la mira

Sabiendo que no será fácil sacar a Luciano Gondou del Zenit de Rusia, River dio con una alternativa en un fútbol uruguayo al que tanto Marcelo Gallardo como Enzo Francescoli siempre apuntan las miras cuando de reforzar al plantel se trata.

En ese sentido, Maxi Gómez aparece como nueva opción para el ataque, por la experiencia internacional que ganó en su paso por el fútbol español, donde defendió la camiseta de Celta, Valencia y Cádiz; pero también por su presente en Nacional de Montevideo, donde acumula 12 goles y 8 asistencias en 32 partidos.

