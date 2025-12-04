Es tendencia:
La tajante postura de Paulo Díaz ante el deseo de River de transferirlo en el próximo mercado de pases

El chileno perdió terreno en los últimos meses y es uno de los candidatos a abandonar el River Camp en las próximas semanas.

Por Agustín Vetere

Paulo Díaz, defensor de River.
River cerró un 2025 para el olvido y busca pasar de página para enfocarse en los objetivos del 2026. A la espera de la confirmación sobre qué competencia internacional disputará en la siguiente temporada, Marcelo Gallardo no pierde el tiempo con respecto a la conformación del plantel.

En ese contexto, el Muñeco afronta la depuración de su equipo para hacerles lugar a los nuevos refuerzos por los que la dirigencia ya está negociando. En la lista de salidas ya hay nombres fuertes confirmados y hay uno más que podría sumarse a este apartado.

Paulo Díaz, que tiene por delante dos años de contrato con la institución de Núñez, perdió terreno en la consideración de Gallardo y hoy no tienen la continuidad que tuvo en semestres anteriores. Aunque hay sondeos de otros equipos para llevárselo, aún no hay certezas sobre su futuro, luego de que Gallardo le avisara que no será tenido en cuenta.

El chileno levantó interés de Al Qadsiah en Arabia Saudita y Colo Colo en su país natal. Con una cláusula de 10 millones de dólares, Díaz posee uno de los salarios más elevados en el fútbol argentino y esto supone una complicación en las negociaciones con los potenciales compradores de su pase.

Según la información de Olé, la postura de Paulo Díaz es la de no resignar el dinero que tiene por delante en River. Solamente se iría del club por un salario similar, por lo que se quedaría en la institución de Núñez de no llegar una oferta de ese calibre, aun sin tener continuidad.

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada al Millonario en 2019, el defensor chileno disputó un total de 214 compromisos en los que aportó 13 goles y 3 asistencias. En este período acumuló 7 títulos, todos a nivel local.

DATOS CLAVE

  • Paulo Díaz perdió terreno con Marcelo Gallardo pese a tener contrato por dos años.
  • Al Qadsiah y Colo Colo sondean al chileno; su cláusula es de 10 millones de dólares.
  • El defensor no resignará salario y seguirá en River si no igualan sus ingresos.
