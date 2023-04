Aún sin tener novedades sobre la llegada de un nuevo entrenador, Boca visita a Monagas de Venezuela en lo que será su debut por Copa Libertadores, que se podrá ver por Star +, en el que forma parte del Grupo F, que comenzó con un empate entre Colo Colo de Chile y Deportivo Pereira de Colombia.

Al igual que contra Barracas Central, y en la próxima fecha de la Liga Profesional, ante Colón, quien se hará cargo del primer equipo será Mariano Herrón, el entrenador de la Reserva, que trabaja de manera interina, y en la previa de este partido, habló con Fox Sports, mientras que Juan Román Riquelme permanece en Argentina para cerrar el nuevo DT.

"Estoy para ayudar, hoy me toca asumir este compromiso y ojalá que salga de la mejor manera. Después por el clima, no tenemos ningún problema, en Argentina hace bastante calor también, así que no hay ningún problema desde ese lado", comenzó hablando de su rol y las condiciones climáticas en el Estadio Monumental de Maturín.

Además, agregó: "Siempre es bueno ganar, los muchachos la verdad que hicieron un gran partido el fin de semana, siempre da confianza, y ojalá que hoy tengamos un inicio de Copa Libertadores", y confirmó que el equipo será el mismo que venció 3 a 0 a Barracas Central.