"¿Cómo evaluás el 2021 de Boca?", fue la primera pregunta que le hizo Nicolás Distasio a Juan Román Riquelme para arrancar un ida y vuelta muy picante. "Es difícil poner un puntaje. Cuando me decís que eliminamos dos veces a tu equipo (River), también hay que decir que le ganamos un campeonato en el último minuto. Los eliminamos en la Copa de la Liga y en la Copa Argentina lo mismo. En Libertadores decís que nos quedamos afuera pronto, pero ganamos los dos partidos. Mineiro cagó a goles a todos, nosotros le ganamos", fue la respuesta del vice.

"Yo te hago una pregunta, porque vos remarcabas lo del campeonato que le arrebataron a River en el último minuto...", decía el corresponsal, que fue interrumpido por el Torero: "Pará, pará, pará. Ganamos porque fuimos los mejores, hicimos 20 goles en 7 partidos".

"Sí, pero así como contra Mineiro remarcás los errores arbitrales, River en Tucumán sufrió de cuatro errores tremendos... Y el campeonato lo consideran para Boca", agregó Distasio. Román fue contundente: "Nosotros usamos VAR en la Libertadores y en el fútbol argentino no. El árbitro se puede equivocar, como declaré cuando echaron a Rojo en cancha de River. Parece una discusión de club a club".

"Yo te estoy preguntando", aseguró el periodista, que recibió una respuesta: "No, no me estás preguntando. Me estás comparando una cosa con la otra. Yo después de River declaré que el árbitro se equivocó y estaba en todo su derecho. Lo dije públicamente, por ahí no lo escuchaste".

Pese a esa opinión, el periodista ratificó su postura sobre el último Superclásico: "Yo creo que el árbitro no se equivocó y Rojo estuvo bien expulsado". A partir de ahí, Riquelme subió la temperatura: "Lo que vos quieras, yo no puedo discutir con un fanático. Respeto tu opinión, pero todo el mundo sabe que la primera no fue ni falta".

Román cerró el ida y vuelta con la temperatura elevada: "Y dije que el árbitro se podía a equivocar. Volviendo a lo anterior: en Tucumán no había VAR, en la Libertadores sí. Boca en esos 7 partidos fue el mejor, metió 20 goles en 7 partidos. Cuando un equipo mete dos goles por partido es una maravilla. Cuando los hace Boca hay que buscarle la vuelta. Así vivimos, es lo que nos toca". ¡Picante!