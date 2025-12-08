La particular cláusula en el contrato de Edinson Cavani para irse de Boca y la postura de Riquelme

Está claro que el 2025 de Edinson Cavani fue realmente malo. Llamativamente errático, inconexo con sus compañeros y con más lesiones que goles en el año, literalmente. En ese contexto adverso y un futuro incierto, en su contrato existe una particular cláusula que podría derivar en su salida de Boca el próximo 31 de diciembre y no a finales de 2026, como se tiene en cuenta.

Arrancó el año errando un gol insólito debajo del arco frente a Alianza Lima que derivó en la eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores. No conforme con eso, se perdió ambos Superclásico ante River, tanto el del primer semestre en el Monumental como el reciente en La Bombonera. Además, estuvo más tiempo lesionado que a disposición del cuerpo técnico de turno.

Lo cierto es que Cavani tiene una cláusula para rescindir su contrato a fin de este año. Aunque parezca llamativa, siempre existió este ítem en el vínculo que se firmó cuando aterrizó en Argentina a mediados de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que es a revisar por ambas partes, por lo que Boca también podría optar por ejecutarla y dar por finalizada la estadía del uruguayo en el club.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

La postura de Riquelme con Cavani de cara a 2026

Si bien el delantero de 38 años tiene dicha cláusula en su contrato, la postura de Juan Román Riquelme es clara: quiere contar con Cavani durante 2026. En una evidente muestra de confianza de parte del presidente de la institución hacia el experimentado atacante charrúa, también existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que este apoyo se mantenga vigente.

El punto a mejorar es obvio: debe hacer una muy buena pretemporada, dejar atrás las molestias lumbares y musculares y estar a disposición. Con esos requisitos como punto de partida, el Matador está próximo a iniciar otro año con la camiseta de Boca siendo uno de los capitanes junto a Leandro Paredes y de los máximos referentes del vestuario, por su inmensa trayectoria.

Publicidad

Publicidad

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Vale destacar que podría arrancar de atrás en la consideración del DT, tal como ocurrió en este último tramo de la temporada con Claudio Úbeda. Además, puertas adentro del club no se imaginan a Cavani yéndose de Boca con una Copa Libertadores por delante, que es el mayor objetivo a conseguir por el delantero uruguayo con pasado en París Saint-Germain y Manchester United.

DATOS CLAVE

El contrato de Cavani incluye una cláusula de rescisión que permite a ambas partes finalizar el vínculo el próximo 31 de diciembre (en lugar de a finales de 2026).

incluye una que permite a finalizar el vínculo el próximo (en lugar de a finales de 2026). A pesar del mal año, la postura del presidente Juan Román Riquelme es clara : quiere contar con Cavani durante 2026 .

es : quiere contar con . Las condiciones para que el apoyo se mantenga son: que el delantero realice una muy buena pretemporada, que deje atrás las molestias lumbares y musculares, y que esté a disposición del cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad