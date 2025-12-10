Interzonal duro y Superclásico con Boca: los rivales de River para el Apertura y Clausura 2026

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los torneos locales de 2026 y River ya conoce quiénes serán sus rivales del Apertura y el Clausura. Serán dos zonas de 15 equipos con dos interzonales: uno ante el clásico y otro frente a un equipo que salió sorteado. En el caso de los de Núñez, su clásico rival es Boca y el equipo sorteado fue Vélez Sarsfield.

Sin lugar a dudas, River no tuvo la mejor de las suertes en el sorteo. Vélez es uno de los rivales más duros y que salga sorteado para el interzonal no fue una buena noticia. Por otro lado, en lo que respecta a las zonas, las cuales no se sortearon del todo, los de Gallardo tendrán rivales de la talla de Racing, Rosario Central, Argentinos Juniors y Huracán, entre los equipos más destacados.

Los rivales de River en los torneos locales de 2026

Racing

Huracán

Barracas

Belgrano

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia (LP)

Independiente Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

Interzonal: Vélez Sarsfield

Interzonal: Boca Juniors

River y Vélez jugarán un partido interzonal en el Apertura y otro en el Clausura. (Foto: Getty).

¿Cómo se jugará el fútbol argentino en 2026?

En la primera mitad del año se disputará el Torneo Apertura, que contempla 16 fechas de la temporada regular en la que los ocho mejores equipos de cada zona se clasifican a los octavos de final y los mejores ubicados jugarán en condición de local hasta las semifinales ya que la final será en cancha neutral.

Una vez finalizado el Torneo Apertura será el parate por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ya en el segundo semestre iniciará el Torneo Clausura con la misma lógica que el Apertura, aunque invirtiendo las localías. Cabe destacar que los campeones de ambos torneos jugarán por el Trofeo de Campeones.

