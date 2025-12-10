Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League finalizada la sexta fecha

Este miércoles 10 de diciembre terminó de disputarse la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026, que además fue la última jornada del año puesto que la competencia se reanudará el próximo 20 de enero. Arsenal, que derrotó 3-0 al Brujas en condición de visitante, cerrará así 2025 como único líder del certamen con puntaje perfecto, alcanzando los 18 puntos.

Como único escolta del equipo Gunner se ubicó Bayern Munich, que se recuperó de la derrota sufrida ante estos con triunfo 3-1 como local ante Sporting Lisboa para llegar a 15 puntos. Más atrás, con 13 puntos, quedaron PSG, que empató sin goles ante Atlético de Madrid; Manchester City, que metió triunfazo 2-1 como visitante del Real Madrid; y Atalanta, que como local se lo dio vuelta al Chelsea de Enzo Fernández para imponerse 2-1.

En uno de los mejores partidos que ofreció la jornada, con duelo de campeones del mundo con la Selección Argentina, el Liverpool de Alexis Mac Allister derrotó 1-0 como visitante al Inter de Milán de Lautaro Martínez y escaló a la novena posición con 12 unidades. Con el mismo puntaje pero mejor diferencia de gol, los vigentes subcampeones del certamen quedaron sextos.

Entre los equipos importantes que tienen muy complicada la clasificación directa a octavos de final destacan Chelsea, decimotercero con 10 puntos, Barcelona, que con las mismas unidades ocupa el decimoquinto lugar; y Juventus, que se encuentra decimoséptimo con solo 9 unidades.

Tabla de posiciones de la fase de liga

Los partidos de la próxima fecha

La séptima y anteúltima fecha de la fase de liga de la Champions League se disputará recién entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero de 2026, con los siguientes enfrentamientos.

Publicidad

Publicidad

MARTES 20

Kairat Almaty vs. Brujas

Bodo Glimt vs. Manchester City

Villarreal vs. Ajax

Tottenham vs. Borussia Dortmund

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Sporting de Lisboa vs. PSG

Inter de Milán vs. Arsenal

Real Madrid vs. Mónaco

Copenhague vs. Napoli

MIÉRCOLES 21

Galatasaray vs. Atletico de Madrid

Qarabag vs. Eintracht Frankfurt

Olympique de Marsella vs. Liverpool

Newcastle vs. PSV

Slavia Praga vs. Barcelona

Juventus vs. Benfica

Chelsea vs. Pafos

Bayern Munich vs. Union Saint Gilloise

Atalanta vs. Athletic de Bilbao.