¿Se va? La decisión que tomó Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda tras la eliminación de Boca

Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda mantendrán una reunión por su futuro tras lo que fue la eliminación de Boca ante Racing.

Por Julián Mazzara

La derrota de Boca ante Racing pegó muy fuerte. Las críticas llovieron en contra de Claudio Úbeda, principalmente por la modificación que realizó en el segundo tiempo, donde ingresó Alan Velasco en lugar de Exequiel Zeballos. A partir de allí, el equipo perdió vértigo en ataque y terminó cayendo por la mínima diferencia.

Ahora, en el territorio azul y oro empieza a rumorearse lo que pasará con el Sifón, ya que se quedó para ‘bancar la parada’ y sostener al plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Y en las últimas horas, fue el propio entrenador quien confirmó qué sucederá con su futuro: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo”, enfatizó. Y en la misma conferencia de prensa agregó: “Hablaremos con Román y Chelo de todo lo que viene por delante”.

Aún no está confirmado cuándo se dará el cónclave entre Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y Úbeda, pero el mismo se dará en Boca Predio. Incluso, quien tomará la medida será el propio presidente del club de La Ribera. Pero cuando se dé el regreso a los entrenamientos, este martes por la tarde, no se reunirán.

Lo cierto es que Riquelme todavía no tiene tomada la medida, tanto a favor de la continuidad del rosarino de 56 años, aunque en la antesala a lo que fue la caída ante la Academia, BOLAVIP pudo saber que tenían el deseo de mantenerlo en el cargo y que le iban a renovar la confianza de cara al próximo año. Pero ahora todo podría cambiar. Serán días de mucha incertidumbre.

Los números de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Desde su asunción como entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda dirigió un total de 8 partidos. Su saldo es de seis victorias y tan solo dos derrotas, incluyendo la reciente eliminación ante Racing.

DATOS CLAVES

  • Boca perdió ante Racing por la mínima diferencia tras un cambio táctico con el ingreso de Alan Velasco.
  • El futuro del entrenador Claudio Úbeda está en el aire y dijo que hablará con Román y Chelo.
  • Juan Román Riquelme, presidente de Boca, se reunirá con Úbeda en Boca Predio para definir su continuidad.
Julián Mazzara

