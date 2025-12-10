¿Refuerzos obligatorios? Los 4 puestos sin variantes que tendrá Boca en 2026 tras las salidas confirmadas

Mientras el plantel inició sus vacaciones tras el cierre de la temporada, la dirigencia de Boca comandada por Juan Román Riquelme ya se encuentra trabajando en el mercado de pases, en búsqueda de refuerzos para la próxima temporada, en la que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En este contexto, ya se dieron las primeras salidas en el plantel comandado por Claudio Úbeda, debido a que Ignacio Miramón, quien regresa de su préstamo al Lille de Francia, más Cristian Lema, Javier García y Frank Fabra, que no renuevan su contrato, se marcharán del club.

Así las cosas, al presidente del club y al entrenador hay un problema que les genera dolor de cabeza, debido a que son cuatro los puestos que quedaron diezmados, y es por eso que tendrán que salir al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para completar el plantel.

El primer puesto que quedó con pocas variantes es el arco. Con la salida de Javier García, solamente quedaron en ese lugar Agustín Marchesín y Leandro Brey, sumado al juvenil de la Reserva, Sebastián Díaz Robles, quien aún no hizo su debut como profesional.

Por otro lado, la zaga central es una complicación para Riquelme y Úbeda. De cara al mercado de pases, en este sector de la cancha están Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, los habituales titulares, más los dos suplentes, Nicolás Figal y Marco Pellegrino. Es por eso que podrían buscar otra variante allí.

El lugar más complejo por el momento para Boca es el del lateral izquierdo. Tras la salida de Frank Fabra, solamente quedó Lautaro Blanco, el habitual titular, y no tiene suplente en caso de tener una lesión. En la Reserva juega Santiago Zampieri, quien es bien considerado para subir al primer equipo.

Finalmente, la cuarta posición que le genera dolores de cabeza al Xeneize es el 9 de área. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez como titulares, más Edinson Cavani como suplente aunque con inconvenientes físicos que lo marginaron de las canchas en varias oportunidades, este puesto podría reforzarse en el mercado de pases.

Boca encamina la renovación de Úbeda

Según pudo saber BOLAVIP, en este momento las chances de que Sifón continúe siendo el director técnico en 2026 son altas. Sin embargo, aún no está confirmado, algo que podría darse cuando el DT y Riquelme tengan la reunión pendiente que no pudo darse este martes por la ausencia del presidente en el Boca Predio.

La confirmación de la continuidad de Úbeda podría darse en los próximos días y no haría falta que se firme un nuevo vínculo, ya que aún está vigente el que firmó como parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. El mismo tiene duración hasta junio de 2026.

