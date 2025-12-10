Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

¿Refuerzos obligatorios? Los 4 puestos sin variantes que tendrá Boca en 2026 tras las salidas confirmadas

El Xeneize tendrá que salir al mercado de pases en búsqueda de futbolistas para completar el plantel de Úbeda.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Román Riquelme y un problema con el armado del plantel.
© Creación Gemini IAJuan Román Riquelme y un problema con el armado del plantel.

Mientras el plantel inició sus vacaciones tras el cierre de la temporada, la dirigencia de Boca comandada por Juan Román Riquelme ya se encuentra trabajando en el mercado de pases, en búsqueda de refuerzos para la próxima temporada, en la que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. 

En este contexto, ya se dieron las primeras salidas en el plantel comandado por Claudio Úbeda, debido a que Ignacio Miramón, quien regresa de su préstamo al Lille de Francia, más Cristian Lema, Javier García y Frank Fabra, que no renuevan su contrato, se marcharán del club. 

Así las cosas, al presidente del club y al entrenador hay un problema que les genera dolor de cabeza, debido a que son cuatro los puestos que quedaron diezmados, y es por eso que tendrán que salir al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para completar el plantel. 

El primer puesto que quedó con pocas variantes es el arco. Con la salida de Javier García, solamente quedaron en ese lugar Agustín Marchesín y Leandro Brey, sumado al juvenil de la Reserva, Sebastián Díaz Robles, quien aún no hizo su debut como profesional. 

Por otro lado, la zaga central es una complicación para Riquelme y Úbeda. De cara al mercado de pases, en este sector de la cancha están Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, los habituales titulares, más los dos suplentes, Nicolás Figal y Marco Pellegrino. Es por eso que podrían buscar otra variante allí. 

El lugar más complejo por el momento para Boca es el del lateral izquierdo. Tras la salida de Frank Fabra, solamente quedó Lautaro Blanco, el habitual titular, y no tiene suplente en caso de tener una lesión. En la Reserva juega Santiago Zampieri, quien es bien considerado para subir al primer equipo. 

Publicidad

Finalmente, la cuarta posición que le genera dolores de cabeza al Xeneize es el 9 de área. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez como titulares, más Edinson Cavani como suplente aunque con inconvenientes físicos que lo marginaron de las canchas en varias oportunidades, este puesto podría reforzarse en el mercado de pases. 

El arquero campeón con Boca que responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: “Era cantado”

ver también

El arquero campeón con Boca que responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: “Era cantado”

Boca encamina la renovación de Úbeda

Según pudo saber BOLAVIP, en este momento las chances de que Sifón continúe siendo el director técnico en 2026 son altas. Sin embargo, aún no está confirmado, algo que podría darse cuando el DT y Riquelme tengan la reunión pendiente que no pudo darse este martes por la ausencia del presidente en el Boca Predio.

La confirmación de la continuidad de Úbeda podría darse en los próximos días y no haría falta que se firme un nuevo vínculo, ya que aún está vigente el que firmó como parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. El mismo tiene duración hasta junio de 2026.

Publicidad

En síntesis

  • La dirigencia de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, busca refuerzos para la Copa Libertadores 2026.
  • Ignacio Miramón, Cristian Lema, Javier García y Frank Fabra se marcharon tras no renovar contrato.
  • Boca tiene déficit de jugadores en cuatro puestos : arquero, zaga central, lateral izquierdo y delantero 9 de área.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

Lee también
Chelo Delgado ilusionó a los hinchas de Boca con Dybala: "Le vence el contrato"
Boca Juniors

Chelo Delgado ilusionó a los hinchas de Boca con Dybala: "Le vence el contrato"

El drama que vive Mastantuono en Real Madrid: "Ya prepara las valijas"
Fútbol europeo

El drama que vive Mastantuono en Real Madrid: "Ya prepara las valijas"

Una Europiba para la Selección: nació en Valencia, juega en la Liga F y ahora debutó con Argentina
Fútbol femenino

Una Europiba para la Selección: nació en Valencia, juega en la Liga F y ahora debutó con Argentina

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League finalizada la sexta fecha
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League finalizada la sexta fecha

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo