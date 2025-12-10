Vinculan a Boca con un viejo anhelo de Riquelme que juega en Arabia Saudita y costaría 15 millones de euros

Con la continuidad de Claudio Úbeda que parecía garantizada puesta en duda tras la derrota y eliminación ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura, Boca ya puso en marcha la planificación del armado del plantel con el que afrontará una temporada 2026 que volverá a tenerlo siendo parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Un sector del campo al que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá poner especial atención es el ofensivo, por el bajo nivel de Milton Giménez en los últimos partidos, por el aporte cada vez menor de Edinson Cavani y porque sobrevuelan los rumores de una posible salida de Miguel Merentiel.

Cada vez que Boca evalúa refuerzos para el ataque hay un nombre recurrente en la cabeza del ídolo y presidente del club. Se trata de Roger Martínez, a quien más de una vez se intentó sin éxito seducir, incluso mediante llamados directos del máximo mandatario.

Tras ganar la Copa Sudamericana 2024 con Racing, marcando el gol definitorio en la final ante Cruzeiro, el colombiano no llegó a un acuerdo con el nuevo presidente Diego Milito para su continuidad y se marchó al fútbol de Arabia Saudita, vinculándose con Al Taawoun. Un año después, según avanzó el portal italiano TMW, el Xeneize buscaría dar lugar a su regreso al fútbol argentino.

Aunque el contrato de Roger Martínez expirará en junio de 2026, Boca podría tener que desembolsar alrededor de 15 millones de euros si quiere contar con él desde inicios de año, por lo que la posibilidad de transferir a Milton Giménez, con clubes de Brasil y la MLS interesados, sería una buena manera de cubrir parte de ese desembolso.

La otra opción, mucho más económica, sería esperar hasta mediados de año para buscar sumarlo con la ficha en su poder y solo negociar el contrato del delantero de 31 años que ha perdido terreno en la Selección de Colombia. Esto último no es un detalle menor, porque el deseo de participar del próximo Mundial podría hacerlo ejercer presión para jugar en El Xeneize desde enero y bajar así el valor de lo que el club árabe exige por él.

Los números de Roger Martínez con Al Taawoun

Desde su arribo al fútbol de Arabia Saudita a inicios de este año, Roger Martínez disputó un total de 35 partidos oficiales en los que le aportó a Al Taawoun 13 goles y 4 asistencias, número que demuestran que sigue siendo capaz de generar gran desequilibrio en ofensiva.

Roger Martínez ya habló del interés de Boca

Meses atrás, Roger Martínez reconoció que tanto él como su representante estuvieron en comunicación con El Xeneize. “En muchas ocasiones se fijaron en mí, pero yo siempre tuve en mi cabeza volver a Racing. Cuando tuve la oportunidad, fue así. Boca estuvo interesado. Yo tuve varias conversaciones, mi representante también, pero cerca de llegar nunca estuve”, supo decir al respecto.

En síntesis