Boca le ganó de guapo a River en La Bombonera. Con pierna fuerte, dejando la piel en cada pelota dividida y terminando con diez, el equipo de Hugo Ibarra se hizo sentir en su cancha y los hinchas se fueron inflando el pecho. Claro, como varios expresaron en las redes sociales: el clásico se lo quedó el dueño de casa ¡a lo Boca! Y esto no le esquivó Marcos Rojo en la conferencia de prensa post partido, en la que aprovechó para tirar algún palito...

Después de que Marcelo Gallardo hable de un Superclásico en el que hubo "pierna fuerte", al capitán de Boca le preguntaron al respecto y no tuvo pelos en la lengua. "No me molesta (que MG haya dicho eso). Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules, hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras", comenzó. Y no se quedó allí...

Haciendo referencia a las últimas victorias del Millonario ante el Xeneize, Rojo se puso firme: "Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".

Para cerrar, el defensor central que no podrá estar ante Lanús por la roja que le sacó Darío Herrera de manera correcta, se tomó con humor su error en la salida a la cancha el domingo pasado: "La emoción y la ansiedad por jugar el partido, en el vestuario estábamos todos muy eufóricos...Yo salgo del túnel y no vi el arquito ese y me mandé. Hice todo mal, ja".