Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca sí puede soñar con la séptima Libertadores

La Joya sería un refuerzo para que el Xeneize pueda pelear por la postergada estrella en el certamen continental que tanto anhela.

Por Toti Pasman

Paulo Dybala, el fichaje con el que sueña Boca.
Paulo Dybala sí sería un refuerzo para que Boca Juniors pueda soñar con la séptima estrella en el marco de la Copa Libertadores de América. Es un crack, es un jugador distinto.

Sí, Dybala podría ser, valga la comparación, un Juan Román Riquelme del 2007, un Carlos Tevez del 2003. Es uno de esos jugadores que se ponen el equipo al hombro y lo llevan hasta lo más alto.

A ver, repasemos la carrera de Dybala. Crack en la Juventus, brillando con la camiseta número 10 de Michel Platini, de Zinedine Zidane, de grandes en serio.

Paulo Dybala, delantero de la Roma. (Foto: Prensa Roma)

La Joya tiene más de 200 goles en su carrera y también brilló en la Roma. Sí, con la camiseta del mismísimo Francescto Totti, convirtiéndose en ídolo de su actual equipo.

Dybala es campeón del Mundial y campeón de la Copa América, pese a ser eclipsado por Messi por jugar en su misma posición.

En definitiva, Boca, con una buena estructura, con Agustín Marchesín, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Miguel Merentiel, puede llegar otra vez a la cima de América.

