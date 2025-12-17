La frase de Verón sobre el futuro de Santiago Ascacíbar que ilusiona a River y Gallardo: “No podemos competir”

El mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar, se convirtió en uno de los principales objetivos de Marcelo Gallardo y River de cara al mercado de pases, debido a que el entrenador busca reforzar este puesto en su equipo pensando en la temporada 2026.

Referido a este interés del Millonario, que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para pagar el pase del volante, el presidente del Pincharrata, Juan Sebastían Verón, habló en una entrevista con el programa F90, emitido por ESPN, y allí dejó una frase que ilusionó a los hinchas en Núñez.

“Nosotros al Ruso lo queremos retener, pero nos da el cuero hasta un punto. No podemos hacer locuras, no nos da”, inició Verón al respecto de la situación económica que atraviesa su club, que estará obligado a desprenderse de algún futbolista en el próximo mercado de pases.

“Está claro que queremos retenerlo, pero hay una cuestión económica en la que va a llegar un punto en donde no podemos competir y deberá decidir él. Nosotros lo vamos a acompañar porque hizo un esfuerzo al volver, como también lo hizo el club”, continuó con la postura de la institución.

Y cerró: “No somos de cortarle la carrera a alguien o decir que no se va a mover. Vamos a hacer el esfuerzo máximo, que él lo sabe, y si no se puede, lo vamos a acompañar y esperar a que el día de mañana quiera terminar su carrera en el club”.

Así las cosas, luego del Trofeo de Campeones, el Millonario podría realizar la primera oferta formal por Ascacíbar. Según pudo saber Bolavip, la intención de la institución de Núñez es realizar un ofrecimiento para comprar el 50% de la ficha del volante de 28 años.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también La decisión de Marcelo Gallardo y la situación de los 13 jugadores que vuelven a River de sus préstamos

Ascacíbar habló sobre su futuro

Luego de vencer por penales a Racing en la final del Torneo Clausura, el mediocampista habló con la transmisión de ESPN Premium. Allí dejó la posibilidad abierta de marcharse del club, y agregó que recién pensará en su futuro luego del Trofeo de Campeones ante Platense.

“La verdad es que todavía estoy acá. Me queda una final más y queda pensar en el futuro. La cabeza está puesta acá hasta que termine el año y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación“, esbozó.

Publicidad

Publicidad

Datos claves