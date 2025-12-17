En el Estadio El Prado, por los 16avos de final de la Copa del Rey, Real Madrid visita al CF Talavera de la tercera división por un lugar en los octavos de final. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina y podrá verse a través de Flow Sports (canal 116 en Flow).
CF Talavera vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por los 16avos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto
El Merengue visita al elenco de la tercera división en búsqueda del boleto a los octavos de final.
14' Probó Mbappé
El francés ejecutó un tiro libre, la pelota pegó en la barrera y en el rebote contuvo el arquero González.
7' Real Madrid toma el control del partido
El elenco visitante tiene la posesión del balón e intentó atacar en dos oportunidades, aunque no logró inquietar al arquero local.
0' ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Talavera.
La formación de Real Madrid
El Merengue saldrá a la cancha con: Andriy Lunin; David Jiménez, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Francisco García; Arda Güler, Dani Ceballos, Franco Mastantuono; Endrick, Gonzalo García y Kylian Mbappé.
La formación de CF Talavera
El equipo local sale a la cancha con: Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manu Ferrando, Aleix Roig; Edu Gallardo, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Luis Sánchez; Marcos Moreno y Gonzalo Di Renzo.
