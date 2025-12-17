CF Talavera vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por los 16avos de final de la Copa del Rey: minuto a minuto

El elenco visitante tiene la posesión del balón e intentó atacar en dos oportunidades, aunque no logró inquietar al arquero local.

El francés ejecutó un tiro libre, la pelota pegó en la barrera y en el rebote contuvo el arquero González.

En el Estadio El Prado, por los 16avos de final de la Copa del Rey, Real Madrid visita al CF Talavera de la tercera división por un lugar en los octavos de final. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina y podrá verse a través de Flow Sports (canal 116 en Flow).