Así quedó la tabla de campeones mundiales de clubes tras la victoria de PSG ante Flamengo por la Copa Intercontinental 2025

Para cerrar el 2025, Paris Saint-Germain derrotó este miércoles a Flamengo por penales en el Estadio Ahmed bin Ali por la final de la Copa Intercontinental. En los 120 minutos, Kvaratskhelia abrió la cuenta para los franceses, mientras que Jorginho marcó el empate desde los 12 pasos.

El combinado carioca había derrotado a Palmeiras en Lima para sumar una nueva Copa Libertadores, quedando así clasificado para este tradicional y reducido certamen mundial. Del otro lado, el combinado dirigido por Luis Enrique accedió al evento por haber triunfado en mayo en la Champions League.

A los 38 minutos de la primera parte, el conjunto europeo gritó primero tras un error de Agustín Rossi al intentar rechazar un pase por lo bajo. Khvicha Kvaratskhelia aprovechó el fallo del exarquero de Boca y marcó la primera diferencia para PSG.

Pero hubo revancha para el Mengao, que lo empató a los 16 minutos del complemento en los pies de Jorginho. El de la Selección de Italia hizo uso de una de sus máximas cualidades al igualarlo con un remate de penal, que terminaría forzando el tiempo suplementario y luego la tanda desde los 12 pasos.

En los penales, Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo fallaron para el conjunto brasileño ante las atajadas de Matvey Safonov, mientras que Ousmane Dembélé y Bradley Barcola lo hicieron para PSG. De todas formas, los de Luis Enrique se quedaron con el título con un 2-1 en la definición.

Así quedó la tabla de títulos mundiales de clubes

Con el resultado de este miércoles, Real Madrid se mantiene cómodo en la tabla de campeones del mundo, que incluye a los ganadores de la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes. El Merengue tiene 9, perseguido por Milan y Bayern Múnich, ambos con 4. Con el título de este miércoles, PSG se suma como el 32° campeón del mundo.

# EQUIPO TÍTULOS 1 Real Madrid (España) 9 2 Milan (Italia) 4 3 Bayern Múnich (Alemania) 4 4 Inter de Milán (Italia) 3 5 Peñarol (Uruguay) 3 6 Nacional (Uruguay) 3 7 Boca Juniors (Argentina) 3 8 São Paulo (Brasil) 3 9 Barcelona (España) 3 10 Manchester United (Inglaterra) 2 11 Porto (Portugal) 2 12 Santos (Brasil) 2 13 Ajax (Países Bajos) 2 14 Independiente (Argentina) 2 15 Juventus (Italia) 2 16 Corinthians (Brasil) 2 17 Chelsea (Inglaterra) 2 18 Racing (Argentina) 1 19 Estudiantes (Argentina) 1 20 Feyenoord (Países Bajos) 1 21 Atlético de Madrid (España) 1 22 Olimpia (Paraguay) 1 23 Flamengo (Brasil) 1 24 Gremio (Brasil) 1 25 River Plate (Argentina) 1 26 Estrella Roja (Serbia) 1 27 Vélez Sársfield (Argentina) 1 28 Borussia Dortmund (Alemania) 1 29 Inter de Porto Alegre (Brasil) 1 30 Liverpool (Inglaterra) 1 31 Manchester City (Inglaterra) 1 32 Paris Saint-Germain (Francia) 1

