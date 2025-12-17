Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA INTERCONTINENTAL

Así quedó la tabla de campeones mundiales de clubes tras la victoria de PSG ante Flamengo por la Copa Intercontinental 2025

En Qatar, el campeón de la Champions League jugó ante el de la Copa Libertadores por una nueva estrella internacional.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
PSG y Flamengo se jugaron la Intercontinental.
© GettyPSG y Flamengo se jugaron la Intercontinental.

Para cerrar el 2025, Paris Saint-Germain derrotó este miércoles a Flamengo por penales en el Estadio Ahmed bin Ali por la final de la Copa Intercontinental. En los 120 minutos, Kvaratskhelia abrió la cuenta para los franceses, mientras que Jorginho marcó el empate desde los 12 pasos.

El combinado carioca había derrotado a Palmeiras en Lima para sumar una nueva Copa Libertadores, quedando así clasificado para este tradicional y reducido certamen mundial. Del otro lado, el combinado dirigido por Luis Enrique accedió al evento por haber triunfado en mayo en la Champions League.

A los 38 minutos de la primera parte, el conjunto europeo gritó primero tras un error de Agustín Rossi al intentar rechazar un pase por lo bajo. Khvicha Kvaratskhelia aprovechó el fallo del exarquero de Boca y marcó la primera diferencia para PSG.

Pero hubo revancha para el Mengao, que lo empató a los 16 minutos del complemento en los pies de Jorginho. El de la Selección de Italia hizo uso de una de sus máximas cualidades al igualarlo con un remate de penal, que terminaría forzando el tiempo suplementario y luego la tanda desde los 12 pasos.

En los penales, Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo fallaron para el conjunto brasileño ante las atajadas de Matvey Safonov, mientras que Ousmane Dembélé y Bradley Barcola lo hicieron para PSG. De todas formas, los de Luis Enrique se quedaron con el título con un 2-1 en la definición.

Así quedó la tabla de títulos mundiales de clubes

Con el resultado de este miércoles, Real Madrid se mantiene cómodo en la tabla de campeones del mundo, que incluye a los ganadores de la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes. El Merengue tiene 9, perseguido por Milan y Bayern Múnich, ambos con 4. Con el título de este miércoles, PSG se suma como el 32° campeón del mundo.

Publicidad
Revelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni

ver también

Revelados los votos de The Best: quién es el mejor jugador del mundo según Lionel Scaloni

#EQUIPOTÍTULOS
1Real Madrid (España)9
2Milan (Italia)4
3Bayern Múnich (Alemania)4
4Inter de Milán (Italia)3
5Peñarol (Uruguay)3
6Nacional (Uruguay)3
7Boca Juniors (Argentina)3
8São Paulo (Brasil)3
9Barcelona (España)3
10Manchester United (Inglaterra)2
11Porto (Portugal)2
12Santos (Brasil)2
13Ajax (Países Bajos)2
14Independiente (Argentina)2
15Juventus (Italia)2
16Corinthians (Brasil)2
17Chelsea (Inglaterra)2
18Racing (Argentina)1
19Estudiantes (Argentina)1
20Feyenoord (Países Bajos)1
21Atlético de Madrid (España)1
22Olimpia (Paraguay)1
23Flamengo (Brasil)1
24Gremio (Brasil)1
25River Plate (Argentina)1
26Estrella Roja (Serbia)1
27Vélez Sársfield (Argentina)1
28Borussia Dortmund (Alemania)1
29Inter de Porto Alegre (Brasil)1
30Liverpool (Inglaterra)1
31Manchester City (Inglaterra)1
32Paris Saint-Germain (Francia)1

En síntesis

  • El Paris Saint-Germain venció a Flamengo por penales en la final de la Copa Intercontinental.
  • Kvaratskhelia y Jorginho anotaron los goles durante el empate 1-1 en los 120 minutos.
  • PSG obtuvo su primer título mundial, sumándose como el campeón número 32 de la historia.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Quién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025
Fútbol Internacional

Quién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

PSG campeón de la Copa Intercontinental gracias a Safónov
Fútbol Internacional

PSG campeón de la Copa Intercontinental gracias a Safónov

Qué canal pasa Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025
Fútbol Internacional

Qué canal pasa Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Racing inició negociaciones para sumar a Matko Miljevic en este mercado de pases
Fútbol Argentino

Racing inició negociaciones para sumar a Matko Miljevic en este mercado de pases

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo