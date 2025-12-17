Cayó el gobierno de Marcelo Moretti en San Lorenzo: los 5 dirigentes que quedaron y cuándo habría elecciones

Después de una extensa jornada de martes, cayó el gobierno de Marcelo Moretti en San Lorenzo. La reunión de Comisión Directiva en el Estadio Pedro Bidegain, pactada para las 11 de la mañana y finalizada cerca de las 21.30, terminó con la renuncia de una gran cantidad de dirigentes, dejando al Ciclón acéfalo.

Solo cinco dirigentes no renunciaron a su cargo: Moretti, Néstor Ortigoza, Alejandro Tamer, Sergio Costantino y Christian Evangelista. A partir de ahora, el futuro del club queda en manos de la Asamblea y la mesa directiva, que deberá definir una Comisión Transitoria para luego establecer una fecha de elecciones.

Mientras se desarrollaba la reunión, cientos de hinchas se reunieron en las afueras del estadio para pedir el llamado a elecciones. Tras conseguir la acefalía, el presidente adelantó que va a impugnar el acta.

La palabra de Moretti

“Nosotros vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía, porque tiene un montón de vicios y hay cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal en el club. La acefalía no está bien decretada“, expresó Moretti en TN.

Y agregó: “El acta no la terminéde ver porque no la firmé. No me dejaron manejar la Comisión Directiva. No hay libro de actas. Yo no me fui. Estoy tratando de hacer entender cuál es la situación del club. Mañana tenemos que impugnar este acta Desde hace un año me quieren hacer un golpe de Estado para poder tomar el control de San Lorenzo. Es un club muy político”.

“El video está en el expediente de la causa. No tengo dudas de que soy completamente inocente. Eso dañó mi imagen y se construyó un relato falso“, comentó sobre las imágenes que lo mostraron recibiendo dinero de parte de la madre de un futbolista de inferiores.

Los dirigentes que renunciaron

Julio Lopardo

Andrés Terzano

Martín Cigna

Leandro Goroyesky

Carina Farías

Mateo Sagardoy

Uriel Barros

María Soledad Boufflet

Pablo García Lago

Javier Allievi

Marcelo Culotta

Belén Lugones

Leonardo Virardi

Agustina Nordenstrom

Mariano Marino

Los dirigentes que no renunciaron en San Lorenzo

Marcelo Moretti

Néstor Ortigoza

Alejandro Tamer

Sergio Costantino

Christian Evangelista

El comunicado de San Lorenzo

San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino.

Todo se resolvió en una reunión de Comisión Directiva que contó con un cuarto intermedio, en función de la citación de varios de sus miembros ante el requerimiento de la Fiscalía PCyF N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires.

Al confirmarse la configuración del estado de acefalía de la Comisión Directiva, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes del Club la convocatoria con urgencia a reunión extraordinaria para que asuman transitoriamente y para que en las siguientes 48 horas convoquen al cuerpo completo de la Asamblea de Representantes a los efectos de designar una Comisión Transitoria.

Por otro lado, antes de la formalización de las renuncias, se determinó que el viernes 6 de febrero de 2026, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain, se llevará a cabo la Asamblea de Representantes para tratar el Balance 2023/2024.

