La decisión de Marcelo Gallardo y la situación de los 13 jugadores que vuelven a River de sus préstamos

River dará inicio a su pretemporada el próximo 20 de diciembre en Ezeiza, once días antes que un total de trece futbolistas propiedad del club que se encuentran a préstamo deban regresar para resolver cuál será su destino en 2026, sujeto a la decisión de Marcelo Gallardo.

No es que haya demasiado misterio en relación a las intenciones del DT, porque la amplia mayoría de esos futbolistas no serán tenidos en cuenta y se les volverá a buscar una salida a préstamo, a menos que llegue una oferta conveniente para su venta definitiva.

Quien ya se sabe que no regresará es Enzo Díaz, que cumplió los objetivos en Sao Paulo y se ejecutará la obligación de compra de 2 millones de dólares por el cien por ciento del pase. Y quien se agregó de manera inesperada a la lista de retornos fue David Martínez, quien estaba cedido hasta mediados de 2026 en Olimpia pero rescindió el acuerdo.

Dos son los futbolistas que pretender ser comprados por los clubes que los recibieron a préstamo. Ezequiel Centurión, en Independiente Rivadavia de Mendoza; y Tomás Galván, en Vélez. En ambos casos, habrá que esperar a ver cómo transcurren las negociaciones sin que Marcelo Gallardo tenga intenciones de interceder por ellos.

River ya negocia con Vélez la venta de Tomás Galván. (Getty).

Hay otros dos futbolistas por quienes los clubes que los recibieron tienen intenciones de renovar los respectivos préstamos. Daniel Zabala, quien sufrió una lesión de ligamentos y en Huracán pretender ver cómo evolucionó para avanzar por una nueva cesión; y Tomás Nasif, a quien quieren retener por otro año en Banfield.

El resto de los futbolistas que deben regresar y que Marcelo Gallardo ya habría decidido no tener en cuenta para la temporada 2026 son Gonzalo Trindade, Elián Giménez, Tobías Leiva, Thiago Serrago, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Alexis González y Oswaldo Valencia.

En la mayoría de los casos, River buscará volver a cederlos, pero hay un jugador que se quedará con el pase en su poder para buscar nuevo destino. Se trata de Castro Ponce, que estuvo cedido en Almagro y quedará libre tras no renovar el contrato que vencía el 31 de diciembre.

Las negociaciones entre River y Vélez por Galván

Las negociaciones que ya están iniciadas son las que se llevan adelante con Vélez para la venta definitiva de Tomás Galván. El club de Liniers quiere retenerlo sin ejecutar la opción de compra de 1.6 millones de dólares y ofertó un nuevo préstamo, que River rechazó. De todos modos, el Millonario acepta negociar una venta por un menor monto, por lo que se espera una nueva propuesta.

