Los 7 cambios que propone Juan Sebastián Verón para tener un fútbol argentino ideal: “Todo lo que no tiene este torneo”

Con la tranquilidad de que su Estudiantes se haya quedado con el Torneo Clausura y en la previa del Trofeo de Campeones contra Platense, Juan Sebastián Verón tomó la palabra y habló de todo. El presidente del Pincha aprovechó para lanzar dardos contra el formato actual de la Liga Profesional y hasta se animó a enumerar cambios para elevar el nivel de competencia.

“Creo que el torneo no está bien, lo vemos todos. Estamos jugando una final con Platense que no juega hace un mes y medio está parado, sin jugar. Cambió el cuerpo técnico y casi todo el equipo”, soltó la Bruja en diálogo con ESPN F90 en referencia al próximo rival de su club.

Verón también fue consultado sobre qué tendría que tener un “fútbol argentino ideal” y fue más que contundente. “Todo lo que no tiene este campeonato: menos equipos, campeonatos más lógicos, mejoras en lo arbitral, mejor infraestructura y estadios, que la gente se puede movilizar con tranquilidad, reglas más claras y menos títulos“.

“Cuando volví en 2006, los campeonatos eran Apertura y Clausura. Jugábamos contra todos y eran campeonatos buenos. Salió campeón Lanús, Estudiantes, Banfield, Argentinos… Mantengamos el formato, pero con menos equipos. No entran en el calendario”, agregó.

“El fútbol argentino tendría que estar entre los 5 mejores campeonatos del mundo. Si tenemos a los mejores jugadores, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué desde lo económicos no podemos ser atractivos como Brasil? Me canso de escuchar que en Argentina no se puede. Creo que se puede trabajar por algo mejor”, cuestionó Verón.

El presidente también apuntó contra Futbolistas Argentinos Agremiados por no haber intervenido a favor de los jugadores de Estudiantes tras el pasillo a Rosario Central: “Cuando necesitan, te llaman y te juntan. Y acá no lo hicieron. Yo no puedo tomar decisiones por los capitanes de otros equipos. El reclamo va a otro lado, no a nosotros. El plantel es perjudicado y amenazado. Nadie se solidarizó con los muchachos”.

Los 7 cambios que propone Verón

Menos equipos Campeonatos más lógicos Mejoras en lo arbitral Mejor infraestructura Que la gente se pueda movilizar con tranquilidad para ver a su equipo Reglas más claras Menos títulos

Los dardos contra la AFA

Consultado por sus ausencias en las reuniones de Comité Ejecutivo de AFA en los últimos cinco años, Verón respondió: “¿Qué mejora hubo desde entonces? En un año de torneos hay prácticamente 9 Copas. Hay más equipos, los torneos están mal organizados porque penalizan. No te ayudan. Hay equipos parados hace un mes y medio y nosotros arrancamos la pretemporada a 10 días de jugar una final. ¿Para qué voy a participar si no se mejora?“.

“Seguramente haya otros que están contentos con esto, yo no. Puedo hablar de fútbol y de esto porque no le debo nada a nadie. No tengo nada que esconder. Quiero que el fútbol mejore. Pero tiene que haber espacios para eso y no los hay. Participé desde el 2014 hasta que se armó la Superliga. Después se descalibró todo y me dediqué a mi club, tenía que hacer el estadio”, agregó.

Juan Sebastián Verón exige reducir la cantidad de equipos y simplificar el formato del torneo.

exige reducir la cantidad de y simplificar el formato del torneo. El dirigente propone mejoras arbitrales , reglas claras y optimizar la infraestructura de los estadios nacionales.

, reglas claras y optimizar la de los estadios nacionales. Verón busca garantizar la movilidad de los hinchas y disminuir la cantidad de títulos oficiales.

