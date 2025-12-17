Mercado de pases de Boca: dos altas cerca de cerrarse, novedades de Dybala, los puestos a reforzar y las posibles bajas

Luego de quedar afuera en las semifinales del Clausura ante Racing, Boca terminó oficialmente con todas las competencias del 2025 y el plantel fue licenciado hasta el 2 de enero del próximo año. Mientras se define el futuro del cuerpo técnico, donde aún no se oficializó si Claudio Úbeda conservará o no su puesto en el 2026, Juan Román Riquelme no descansa y ya trabaja en el mercado de pases del Xeneize de manera efusiva.

Es que si bien el libro se abrirá el 1 de enero, tanto Boca como otros equipos del fútbol argentino ya comenzaron gestiones para cerrar sus primeros refuerzos y sus primeras bajas para la próxima temporada. En el caso del club de la Ribera, ya aparecen dos refuerzos cerca de definirse, además de otros jugadores que están en el radar.

Respecto a bajar, Boca ya tiene tres confirmadas y podrían sumarse más en las próximas semanas, ya que la bajada de parte de la dirigencia es que ningún integrante del plantel actual es intransferible. A continuación, un repaso uno por uno de los movimientos del mercado xeneize.

Hinestroza y Gastón Hernández, cerca: así está el mercado de altas en Boca

El extremo colombiano Marino Hinestroza está cerca de convertirse en el primer refuerzo de Boca en el 2026. Juan Román Riquelme envió una oferta cercana a los 6 millones de dólares por el 100% del pase, en el que se incluyen los bonos por objetivos. El conjunto cafetero pretendía 10 millones, pero por un monto que se acerca al propuesto por Boca accederían a liberarlo. En la Ribera hay optimismo.

Respecto a Gastón Hernández, la crítica situación económica de San Lorenzo facilitaría la salida de su capitán. Boca ya lo quiso en reiteradas ocasiones, y ahora las negociaciones parecen encaminarse para que Tonga se suma la pelea en la zaga central. La intención xeneize es buscarle una competencia a Lautaro Di Lollo, como sucede con Ayrton Costa y Marco Pellegrino. Es, junto con Hinestroza, el jugador por el que Boca está negociando.

Además de estas dos charlas activas para cerrar sus primeros refuerzos, Riquelme quiere sumar al plantel de Boca un total de 4 y hasta 5 refuerzos. Alan Lescano es un volante creativo que interesa en el club, pero sin negociaciones abiertas de momento. Y para el puesto de centrodelantero, se han barajado nombres como los de Miguel Borja y Alexis Cuello. Ni el flamante ex River ni la figura de San Lorenzo son prioridad para la posición, pero están en carpeta de manera formal.

Publicidad

Publicidad

ver también El refuerzo que Teo Gutiérrez recomendó tanto para Boca como para River: “No hay más, así que mírenlo”

Por último, en lo referido a altas, la ilusión por Paulo Dybala se sostiene en Brandsen 805, pero podría llegar como refuerzo recién a mediados de año, cuando se desligue de la Roma por la finalización de su contrato en Italia.

Las bajas confirmadas y los jugadores que se pueden ir

Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón ya dejaron la delegación xeneize ante la culminación de sus respectivos contratos con la institución. El colombiano volvió a sus tierras natales luego de 10 años siendo jugador de Boca y su futuro, de momento, es incierto. Atlético Nacional lo sondeó de manera informal, pero hasta la finalización de la temporada en Colombia, no accionará movimientos de altas en el mercado.

Por Lema han consultado varios clubes del fútbol argentino por su situación, pero tampoco tiene ofertas puntuales. Y Miramón deberá regresar al Lille de Francia al finalizar su cesión en Boca. Gimnasia de La Plata quiso intentar un préstamo para repatriarlo, pero su contrato se hace imposible de abordar en el club platense.

Publicidad

Publicidad

La postura de Boca con el resto del plantel es clara: nadie es intransferible. Por ende, cualquier jugador que reciba una propuesta se analizará y se definirá puertas adentro si emigra o no en el mercado. Por ahora, Milton Giménez interesa en Racing, así como Lucas Blondel, que también es seguido por Argentinos Juniors, Huracán y Tigre.

A Miguel Merentiel lo podrían buscar desde México, ya que clubes como América y Monterrey lo pretenden como refuerzo. Además, Ander Herrera deberá definir si quiere seguir su carrera durante 2026, o si pone fin a la misma y anuncia su retiro de las canchas.

En síntesis

Juan Román Riquelme negocia activamente los fichajes de Marino Hinestroza y Gastón Hernández.

negocia activamente los fichajes de Marino Hinestroza y Gastón Hernández. Boca ofertó 6 millones de dólares por el 100% del pase del colombiano Hinestroza.

por el 100% del pase del colombiano Hinestroza. Frank Fabra, Lema y Miramón son las tres bajas confirmadas por finalización de contrato.

Publicidad