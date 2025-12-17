El importante puesto que Infantino le dio a Javier Zanetti en la FIFA

Mientras cumple con sus funciones como vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti asumió en un nuevo cargo en FIFA. El histórico exfutbolista fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la casa madre del fútbol mundial.

El Pupi anunció su nuevo rol a través de sus redes sociales y lo ejercerá hasta 2029. El gran objetivo del área es impulsar proyectos de inclusión, sostenibilidad y desarrollo comunitario a través del fútbol, algo que le permitirá sacar jugo de su experiencia como fundador de la Fundación PUPI.

“Hoy, aquí en Doha, Qatar tuve el honor de recibir el nombramiento como vicepresidente de la Comisión de Responsabilidad Social de FIFA. Ya con muchas ganas de empezar este nuevo camino juntos! Gracias a todos por los saludos“, escribió el Pupi a través de sus redes sociales.

La llegada de Zanetti a la la Comisión de Responsabilidad Social significa aumentar la presencia argentina en FIFA, que ya tiene a Claudio Tapia como presidente de la Comisión de Reglas de Juego y a otros dirigentes como Luciano Nakis (miembro de la Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones), Cristian Malasipina (Comisión de Asesoría Comercial y Marketing), entre otros.

Nombramientos oficiales realizados para las COMISIONES FIFA

Claudio Tapia – Comisión de Reglamento

Javier Méndez Cartier – Comisión de Futsal

Luciano Nakis – Comisión de Competiciones Masculinas de Selecciones

Cristian Malaspina – Comisión de Asesoría Comercial y de Marketing

Federico Beligoy – Comisión de Árbitros

María Sylvia Jiménez – Comisión de Grupos de Interés del Fútbol Femenino

Donato Villani – Comisión de Medicina

Pablo Vázquez – Comisión de Estadios y Seguridad

Javier Zanetti – Comisión de Responsabilidad Social

