PSG 1 vs. 0 Flamengo EN VIVO y ONLINE vía DSports por la final de la Copa Intercontinental 2025: ¡Gol de Khvicha Kvaratskhelia!

El lateral derecho de PSG sigue recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que se pierde el encuentro ante Flamengo.

En caso de que los franceses consigan el título, se transformarán en el primer club de dicho país en obtener la Copa Intercontinental.

João Neves tuvo la apertura del marcador, pero su remate se fue cerca.

Fabián Ruiz estampó el 1-0, pero después de revisar la jugada, el VAR sentenció que el balón se marchó al córner previo al remate del español.

Tras el gol anulado a PSG, el encuentro tiene pocas situaciones de peligro. Ambos equipos se prestan el balón.

Poco a poco, los brasileños empiezan a incomodar a los franceses. Si bien les falta la estocada final, le están haciendo fuerza para romper la paridad.

Lee Kang-in hizo un mal movimiento al ir detrás del balón, y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Lo observan para confirmar su continuidad o su salida.

Vitinha es el segundo amonestado en PSG. Antes, Fabián Ruiz. En Flamengo, Álex Sandro y Jorginho vieron la amarilla.

Este miércoles 17 de diciembre, se enfrentan París Saint-Germain y Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025 en el Ahmad Bin Ali Stadium. El encuentro se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el estadounidense Ismail Elfath .

