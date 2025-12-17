Es tendencia:
PSG 1 vs. 0 Flamengo EN VIVO y ONLINE vía DSports por la final de la Copa Intercontinental 2025: ¡Gol de Khvicha Kvaratskhelia!

Los franceses y brasileños se enfrentan por la final de la Copa Intercontinental. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

45' Tiempo cumplido

Adicionaron 3 minutos.

45' Amonestación en PSG

Vitinha es el segundo amonestado en PSG. Antes, Fabián Ruiz. En Flamengo, Álex Sandro y Jorginho vieron la amarilla.

38' ¡GOL DE PSG!

Khvicha Kvaratskhelia estampa el 1-0 para PSG.

34' Finalmente, hay cambio en PSG

Por lesión, Lee Kang-in es reemplazado por Senny Mayulu.

31' Lee Kang-in asustó a todos

Lee Kang-in hizo un mal movimiento al ir detrás del balón, y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Lo observan para confirmar su continuidad o su salida.
25' Flamengo empieza a crecer

Poco a poco, los brasileños empiezan a incomodar a los franceses. Si bien les falta la estocada final, le están haciendo fuerza para romper la paridad.

19' Partido muy disputado

Tras el gol anulado a PSG, el encuentro tiene pocas situaciones de peligro. Ambos equipos se prestan el balón.

8' El gol de PSG fue anulado por el VAR

Fabián Ruiz estampó el 1-0, pero después de revisar la jugada, el VAR sentenció que el balón se marchó al córner previo al remate del español.

3' Lo tuvo PSG

João Neves tuvo la apertura del marcador, pero su remate se fue cerca.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

PSG y Flamengo ya disputan la final de la Copa Intercontinental.

Flamengo se viste de blanco

Flamengo jugará con su indumentaria alternativa para evitar confusiones.

PSG espera con el vestuario listo

PSG utilizará su camiseta tradicional para enfrentar a Flamengo.

¡PSG CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Matvéi Safónov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Lee Kang-in, son los titulares que eligió Luis Enrique.

¡FLAMENGO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Filipe Luis eligió a Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira, Álex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Bruno Henrique y Gonzalo Plata para enfrentar a PSG.

PSG quiere hacer historia

En caso de que los franceses consigan el título, se transformarán en el primer club de dicho país en obtener la Copa Intercontinental.

Flamengo no cuenta con Matheus Cunha

Matheus Cunha, debido al nacimiento de su hijo, está ausente del cotejo en Qatar.

Achraf Hakimi no está presente

El lateral derecho de PSG sigue recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que se pierde el encuentro ante Flamengo.

La posible formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela; Danilo, Léo Pereira; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

La posible formación de PSG

Matvéi Safónov; Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Illya Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Quentin Ndjantou, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

PSG y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Intercontinental.
© Getty ImagesPSG y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Intercontinental.

Este miércoles 17 de diciembre, se enfrentan París Saint-Germain y Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025 en el Ahmad Bin Ali Stadium. El encuentro se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el estadounidense Ismail Elfath.

