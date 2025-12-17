Boca hoy: la condición para Dybala y los jugadores de San Lorenzo que busca en pleno escándalo con Moretti

Boca sigue metido en el mercado de pases y la danza de nombres continúa. Juan Román Riquelme busca fortalecer el plantel de Claudio Úbeda, que el próximo año tendrá doble competencia con el regreso del equipo a la Copa Libertadores. Por eso, hay varias negociaciones activas.

Las gestiones por Hinestroza y Hernández, el interés por Alexis Cuello y la condición que el club le puso a Paulo Dybala son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este miércoles 17 de diciembre. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La tajante condición que Boca le puso a Paulo Dybala

La dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ya negocia con Dybala la posibilidad de que se transforme en refuerzo en la próxima ventana de transferencias. Se trataría, sin ningún tipo de dudas, en una incorporación de lujo pensando en ir por el título en la Copa Libertadores de América.

Bajo esa órbita, hay un detalle no menor al respecto y el mismo pasa por la cuestión económica. Según indicó el periodista partidario Ezequiel Sosa, Boca le puso una tajante condición a Dybala para poder ficharlo en enero próximo. Y la misma tiene que ver con el monto de su posible contrato en el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Boca ya negocia por Hinestroza y Gastón Hernández

Con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 bajo el brazo, Juan Román Riquelme busca armar un equipo para que Boca Juniors pueda pelear por la séptima. Tras el regreso de Leandro Paredes, la dirigencia busca sumar a Paulo Dybala, pero hay otros dos nombres en negociación.

Luego de conocerse que la Joya no renovará su contrato con Roma y que el Xeneize podría hacer gestiones para que lo liberen en enero, BOLAVIP pudo saber que Boca también está en negociaciones por Marino Hinestroza y Gastón Hernández en este mercado de pases.

Cuello también aparece en carpeta de Boca

Boca está buscando reforzarse para encarar el próximo año, donde volverá a disputar la Copa Libertadores. Mientras en la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme todavía no oficializan la continuidad de Claudio Úbeda, junto a Marcelo Delgado observan diferentes futbolistas para mejorar el plantel.

En las últimas horas, BOLAVIP pudo saber que Alexis Cuello está en carpeta y lo analizan. Si bien no es una de las prioridades para jerarquizar la delantera, podría transformarse en una opción. Mientras tanto, saben que Inter Miami sigue detrás de los pasos del futbolista nacido en Dock Sud, que se formó en Racing y tuvo un paso a préstamo por Barracas Central.