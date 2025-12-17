Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: último intento por Tadeo Allende, nuevo pretendiente de Ledesma y decisión de Gallardo con los que vuelven de sus préstamos

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 17 de diciembre.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River hoy: último intento por Allende, el club al que se acerca Ledesma y decisión de Gallardo con los que vuelven de sus préstamos
© NurPhoto via Getty ImagesRiver hoy: último intento por Allende, el club al que se acerca Ledesma y decisión de Gallardo con los que vuelven de sus préstamos

El plantel de River disfruta de sus últimos días de descanso antes de reencontrarse en Ezeiza el próximo sábado 20 de diciembre para dar inicio a la pretemporada mientras se gestiona a la vez la llegada de nuevos refuerzos y el futuro de algunos futbolistas que están buscando una salida.

En ese sentido, también hay 13 futbolistas que el próximo 31 de diciembre deberían regresar al club desde sus respectivos préstamos en otros clubes, sobre los que Marcelo Gallardo ya tiene tomada una decisión caso por caso.

Último intento por Tadeo Allende

Con Celta de Vigo esperando a Tadeo Allende para que se reporte en los entrenamientos tras su cesión en Inter Miami, River buscará hacer un último intento para quedarse con él, sabiendo que en el club de la MLS están buscando comprar parte de su ficha.

Si el equipo que conduce Javier Mascherano no hace una oferta cercana a los cerca de 10 millones de euros que el club español espera obtener por él, el panorama para una nueva cesión es más favorable al Millonario y es por eso que en los próximos días harían llegar una oferta por ese préstamo, con opción de compra e incluso la posible aceptación de un cargo.

River no se resigna con Tadeo Allende. (Getty).

River no se resigna con Tadeo Allende. (Getty).

Jeremías Ledesma se acerca a Talleres

Jeremías Ledesma quiere atajar y por eso está buscando una salida pese a no ser uno de los nombres prescindibles para Gallardo. Al interés de Rosario Central por repatriarlo se sumó ahora el de Talleres de Córdoba, que podría ver partir a Guido Herrera rumbo a Inter Miami.

Publicidad
La decisión de Marcelo Gallardo y la situación de los 13 jugadores que vuelven a River de sus préstamos

ver también

La decisión de Marcelo Gallardo y la situación de los 13 jugadores que vuelven a River de sus préstamos

Si Ledesma se va, El Millonario deberá salir a buscar un arquero que compita con Franco Armani, por lo que podría retener a Ezequiel Centurión a su regreso desde Independiente Rivadavia de Mendoza o avanzar por Lucas Petroli, de Godoy Cruz.

La decisión de Gallardo sobre los jugadores que estaban a préstamo

Marcelo Gallardo no tendría especial interés en retener a ninguno de los 13 futbolistas que se encontraban a préstamo en otros clubes y deben regresar el 31 de enero. Solo la salida de Jeremías Ledesma podría hacer que quiera retener a Ezequiel Centurión, por quien Independiente Rivadavia ya manifestó intención de compra.

Los otros futbolistas que deben regresar pero deberían volver a buscar destino son David Martínez, Tomás Galván, Daniel Zavala, Tomás Nasif, Gonzalo Trindade, Elián Giménez, Tobías Leiva, Thiago Serrago, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Alexis González y Oswaldo Valencia.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Sin lugar en River, Jeremías Ledesma podría ser refuerzo de Talleres
River Plate

Sin lugar en River, Jeremías Ledesma podría ser refuerzo de Talleres

Rosario Central pretende repatriar a Jeremías Ledesma
River Plate

Rosario Central pretende repatriar a Jeremías Ledesma

River hoy: se complica la vuelta del Diablito Echeverri, decisión de Atlético Mineiro con Fausto Vera y se iría Jeremías Ledesma
River Plate

River hoy: se complica la vuelta del Diablito Echeverri, decisión de Atlético Mineiro con Fausto Vera y se iría Jeremías Ledesma

Los 7 cambios que propone Juan Sebastián Verón para tener un fútbol argentino ideal: “Todo lo que no tiene este torneo”
Fútbol Argentino

Los 7 cambios que propone Juan Sebastián Verón para tener un fútbol argentino ideal: “Todo lo que no tiene este torneo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo