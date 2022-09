Boca tiene la cabeza puesta en la Liga Profesional. Con el envión anímico del Superclásico y un equipo que va tomando forma, el Xeneize pelea en lo más alto de la tabla y sueña con gritar campeón. Mientras tanto, la Comisión Directiva también mira a futuro y piensa en próximos refuerzos. ¿Maxi Morález estaría dispuesto a volver al país? ¿Y si te llama Román?

En diálogo con De Fútbol Se Habla Así, el ex jugador de Racing y Vélez habló de su presente en el New York City de la MLS y no le cerró las puertas al país que lo vio nacer. Claro, rápidamente Federico Rodas le preguntó por el Xeneize y el habilidoso futbolista no titubeó.

La contundente respuesta de Maxi Morález sobre la chance de jugar en Boca

"¿Y si te llama Román? ¿No descartás nada?", le preguntó el periodista de DirecTV al 10. Y Morález no dudó: "No descarto porque no sé el momento de cada club. Ojalá que me llamen de Racing o Vélez, son dos equipos importantes en lo que fue mi carrera". Teléfono para ambos clubes...

Además, Maxi continuó: "El momento de un jugador siempre es diferente al de los clubes. Por eso no puedo decir que me gustaría jugar sólo en uno. En Racing empecé y en Vélez me fue bárbaro, pero el fútbol es esto y hoy no estoy en condiciones de poner uno sobre el otro". Por último, cerró: "He enfrentado a Riquelme y le he sacado muchas camisetas, era uno de mis ídolos".