Nuevo mensaje para Scaloni hacia el Mundial: el gol de Soulé para Roma ante Genoa

El argentino pelea por un lugar en la convocatoria para la cita mundialista y presiona con buenas actuaciones en la Serie A.

Por Agustín Vetere

Matías Soulé, jugador de Roma.
© GettyMatías Soulé, jugador de Roma.

En el cierre de la Fecha 17 de la Serie A, Roma venció por 3-1 este lunes a Genoa en el Estadio Olímpico de la capital italiana. El combinado dirigido por Gian Piero Gasperini volvió a posicionarse en zona de clasificación a las copas internacionales antes de la celebración del año nuevo.

Aunque todos los ojos de los argentinos, y sobre todo de los hinchas de Boca, estaban sobre la titularidad de Paulo Dybala, Matías Soulé también fue desde el arranque y fue clave para la diferencia que la Loba marcó en los primeros 45 minutos.

A 6 meses del Mundial 2026, el ex Juventus y Frosinone debe ganarse en el campo la chance de pelear por un lugar en la lista de la Selección Argentina, que ya está siendo confeccionada por Lionel Scaloni. Este lunes aprovechó una oportunidad ideal.

Es que la defensa de Genoa falló con un pase atrás y le dejó todo servido a Soulé, que la mandó al fondo de la red con la ayuda de un desvío sobre el botín del defensor más próximo.

El elenco de Gasperini consiguió golpear dos veces más antes del entretiempo. Manu Koné metió el 2-0 parcial al aprovechar un rebote en el área y, a través de la misma vía, Evan Ferguson ya le dio forma de goleada. En el complemento, Jeff Ekhator marcó un tardío descuento que puso cifras definitivas.

Así está la tabla de la Serie A

agustín vetere
Agustín Vetere

