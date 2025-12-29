Paul Aron cuestionó la permanencia de Franco Colapinto en Alpine: “Es más facil”

La temporada 2026 todavía no encendió sus motores, pero la temperatura en el box de Alpine ya empezó a subir con una declaración inesperada. Mientras Franco Colapinto se prepara para afrontar su primera campaña completa como piloto oficial de la escudería junto a Pierre Gasly, quien quedó relegado alzó la voz. Paul Aron, el joven estonio de 21 años que oficiará de reserva, lanzó una picante reflexión sobre las diferencias de oportunidades entre él y el argentino.

En una entrevista concedida a un medio de su país, Vikerraadio, Aron no ocultó su frustración por lo difícil que resulta para algunos talentos llegar a La Máxima y apuntó directamente al factor demográfico y económico como una ventaja clave que tuvo Colapinto.

“Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes“, disparó Aron, sugiriendo que para el argentino el camino a la cima fue más sencillo gracias al respaldo de su país, eludiendo cualquier mención a las cualidades al volante.

Aunque el piloto no se quedó allí, sino que profundizó en su análisis al sostener que su camino estuvo lleno de obstáculos que otros no tuvieron que sortear con la misma intensidad. “Sé muy bien que este camino ha sido más fácil para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos. Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada“, sentenció.

Paul Aron comparó su carrera con el ascenso de Colapinto en Alpine (Getty).

Harto del simulador

Más allá de la comparación con Colapinto, Aron mostró su descontento con la vida de piloto reserva. A pesar de haber participado en prácticas libres y tests con equipos como Alpine y Sauber, el estonio siente que su carrera corre riesgo de estancarse si no logra un asiento titular pronto.

“Llevo un año y la verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla“, explicó, advirtiendo sobre la constante llegada de nuevos talentos que pueden dejarlo obsoleto.

En ese sentido, no tuvo pelos en la lengua para mostrarse descontento por su rutina actual, que incluyó entre 500 y 600 horas de simulador en la última temporada. “Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego“, lanzó con dureza.

Para Aron, la ausencia de público y la falta de consecuencias reales tras un error le quitan la esencia a su ritmo de entrenamiento. “Si falta todo eso, no se disfruta tanto“, sostuvo.

Y cerró: “Empezaba a decirme que no estaba contento con esta situación. Entonces me di cuenta de que tenía que aceptarlo y que lo único que me ayudaría era darlo todo“. Con esa premisa competitiva, su 2026 comenzará compartiendo el banco de suplentes de Alpine con Kush Maini y Jack Doohan, mientras observa desde los boxes a Colapinto y Gasly, anhelando que su oportunidad esté cada vez más cerca.

