Fue citado por Scaloni pero no tuvo continuidad, Italia lo quiso tentar para que cambie de selección y dejó una tajante respuesta: “Soy muy argentino”

Cuando todavía militaba en el fútbol argentino, su nombre formó parte de un scouting italiano para naturalizar a jóvenes talentos.

Por Juan Ignacio Portiglia

El exdefensor de Boca afronta su segunda temporada en Serie A.
El exdefensor de Boca afronta su segunda temporada en Serie A.

La lesión de Marcos Senesi en la previa de la Fecha FIFA de marzo del año pasado, en la que la Selección Argentina disputó partidos amistosos ante El Salvador y Costa Rica, dio lugar a que Lionel Scaloni sorprendiera con la convocatoria de Nicolás Valentini, por entonces defensor de Boca que había sido parte del equipo que Javier Mascherano condujo en el Preolímpico de Venezuela.

Más allá que consiguió allí la clasificación a los Juegos de París, el juninense terminó siendo marginado de la convocatoria para disputarlos porque ya había iniciado su conflicto con El Xeneize por no querer renovar su contrato, sabiendo del interés de Fiorentina en sumarlo a sus filas.

Para ese entonces, además, Valentini había sido seguido por un scouting de la Selección de Italia que buscaba en el fútbol argentino a jóvenes talentos que pudieran ser naturalizados. Pero entre la decisión de Boca de apartarlo y la falta total de oportunidades desde que arribó a la Serie A, ya no tuvo más oportunidades en ninguno de los dos seleccionados.

Mientras disputa su segunda temporada cedido en Hellas Verona, donde tampoco encontró la continuidad deseada y suma participación en solo siete partidos del presente curso, el defensor fue consultado sobre si aceptaría la posibilidad de jugar para la Selección de Italia si se la presentara la oportunidad. Fue durante una dinámica de “verdadero o falso” que le propuso el youtuber Ezzequiel, en la que respondió sin rodeos: “Falso. Soy muy argentino”.

Nicolás Valentini, de 24 años, tiene contrato con Fiorentina hasta junio de 2029; mientras que el préstamo que Hellas Verona renovó por él, que además incluye una opción de compra, expirará una vez finalizada la presente temporada, a mediados de 2026.

Los números de Valentini en Europa

Desde su arribo al fútbol europeo fichado por Fiorentina en enero de 2025, sin llegar a disputar ni un solo minuto oficial con el club, Nicolás Valentini salió cedido rumbo a Hellas Verona en febrero. Durante esa segunda mitad de su primera temporada europea, llegó a participar de 14 partidos de Serie A.

Sin embargo, un desgarro en el músculo flexor lo postergó en el presente curso, en el que nada más pudo disputar 6 partidos por la Serie A y uno por la Coppa Italia.

En síntesis

  • Nicolás Valentini descartó jugar para la Selección de Italia afirmando: “Falso. Soy muy argentino”.
  • El defensor tiene contrato con Fiorentina hasta junio de 2029 y préstamo en Hellas Verona.
  • Suma solo 7 partidos en la temporada actual con Hellas Verona tras un desgarro.
