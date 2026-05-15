La aparición de Santiago Beltrán en el arco de River sorprendió a propios y a extraños. El 2026 comenzó con Franco Armani como titular indiscutido, Jeremías Ledesma marchándose a Rosario Central en búsqueda de rodaje, Ezequiel Centurión volviendo a Núñez en pleno proceso de recuperación tras una lesión y con Santiago Beltrán como tercer arquero.
Franco Armani se lesionó, Centurión no estaba para ocupar el arco y fue Santiago Beltrán quien se hizo cargo. Sus actuaciones fueron muy buenas y eso generó que se convierta en titular indiscutido, pese a que el Pulpo ya está a disposición. Es cierto que el nacido en Casilda estuvo lesionado y luego realizó un reacondicionamiento físico, pero ante Gimnasia fue convocado y ocupó un lugar en el banco de suplentes.
Pato Abbondanzieri elogió a Santiago Beltrán
En diálogo con DSports, Roberto Abbondanzieri, gloria de Boca, llenó de elogios a Santiago Beltrán: “Su aparición es como la de Oscar Ustari. Su aparición fue algo muy novedoso en Independiente, pero él tiene una madurez y una tranquilidad que me sorprende“.
Además, agregó: “Estaba mirando el partido contra Gimnasia y veía a Armani, campeón del mundo, en el banco con esa cara de que uno siempre quiere estar jugando y dije: ‘Con qué tranquilidad atajó Beltrán teniendo al campeón del mundo atrás´“.
Roberto Abbondanzieri. (Foto: Getty).
¿Qué se le viene a River?
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Luego de superar a Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millonario se ganó un lugar en las semifinales del Torneo Apertura, allí se medirá ante Rosario Central el próximo sábado a partir de las 19.30 horas. Luego tendrá que pensar en la Copa Sudamericana, certamen en el cual recibirá a Bragantino el 20 de mayo. De superar a Central jugará el 24 de mayo la final del Apertura. El semestre lo cerrará el 27 ante Blooming de local por la sexta jornada del Grupo H de la Sudamericana.
DATOS CLAVE
- Santiago Beltrán se consolidó como titular en River tras la lesión de Franco Armani.
- El exarquero Roberto Abbondanzieri elogió la madurez de Beltrán comparándolo con Oscar Ustari.
- Jeremías Ledesma dejó el club en 2026 para incorporarse a Rosario Central.