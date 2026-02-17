Cuándo puede darse el Superclásico entre River y Boca en la Copa Argentina 2026

River dio el primer paso en la Copa Argentina 2026. El Millonario debutó con una victoria ante Ciudad Bolívar, en San Luis, por los 32avos de final y selló su clasificación a los 16avos, instancia en la que se medirá frente a Aldosivi con fecha a confirmar.

Del otro lado, Boca todavía no tuvo su estreno, pero lo hará el próximo martes desde las 21.15 en Salta, cuando enfrente a Gimnasia de Chivilcoy. Así, con el Xeneize a punto de comenzar su camino y River ya instalado en 16avos, volvió a instalarse la pregunta: ¿cuándo puede haber Superclásico en esta edición del certamen federal?

La instancia en la que pueden chocar River y Boca en la Copa Argentina

Desde el cambio de formato implementado en 2024, la organización de la Copa Argentina determinó que los clásicos de mayor relevancia quedaran ubicados en extremos opuestos de la llave. Esto quiere decir que River y Boca recién podrán verse las caras en una hipotética final.

Igualmente, en caso de seguir avanzando a paso firme, River podría disputar su primer clásico del certamen en los octavos de final, instancia en la que podría cruzarse con Independiente.

En cambio, Boca tendría dos duelos de alto impacto antes de una hipotética final: en octavos tiene la chance de medirse contra Racing y, de avanzar, en semifinales existe la posibilidad de un cruce ante San Lorenzo. Lo cierto es que el Millonario ya tachó el primer rival de la lista. Ahora la pelota está en el campo del Xeneize, que buscará iniciar su camino para mantener viva la ilusión de una final superclásica.

El fixture de la Copa Argentina 2026

