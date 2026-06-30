Agustín Martegani se va a préstamo al exterior y podría ser rival de Boca en la Copa Sudamericana

El volante ofensivo nunca hizo pie con la camiseta del Xeneize y ahora tendrá una nueva oportunidad en el fútbol colombiano.

Con Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador, Boca Juniors afronta la pretemporada de cara a un segundo semestre repleto de objetivos. En ese contexto, el cuerpo técnico y la dirigencia buscan refuerzos, pero también llevan adelante una profunda limpieza del plantel.

Tras la rescisión de Ander Herrera, Agustín Martegani será la segunda baja confirmada en el Xeneize en este mercado de pases. El volante ofensivo, que llegó a mediados de 2024, no estuvo a la altura de los desafíos de Boca y ahora el club lo enviará a préstamo con el objetivo de recuperar algo de lo invertido por él.

Según pudo confirmar BOLAVIP, Boca, el entorno del jugador e Independiente Medellín llegaron a un acuerdo para la cesión de Martegani. En el elenco colombiano, el surgido de San Lorenzo se reencontrará con un excompañero: Frank Fabra. El equipo cafetero está en la Copa Sudamericana y podría ser rival del Xeneize en caso de que ambos avancen.

La operación consta de un año a préstamo con un cargo de 50 mil dólares. Además, en caso de querer retenerlo a mediados de 2027, DIM tendrá una opción de compra de 1,8 millones de dólares netos por el 80% del pase que le pertenece al club de la Ribera.

La última aparición de Martegani en Boca. (Foto: Getty)

Cabe recordar que, a mediados de 2024 y tras un año del jugador en Salernitana, Boca desembolsó 2,5 millones de dólares para comprarle ese porcentaje del pase a San Lorenzo. El jugador no convenció, jugó poco y ahora buscan recuperar algo de dinero.

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Los números de Martegani en Boca

En dos años como jugador de Boca, Martegani solamente disputó 13 partidos entre todas las competencias, totalizando nada más de 556 minutos en cancha. No aportó goles, ni asistencias y tampoco sumó títulos. Su última participación fue en febrero de 2025 ante Aldosivi.

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