Frank Fabra se entrena en Independiente Medellín con la intención de continuar allí su carrera

El colombiano tendrá este viernes su segundo entrenamiento con el equipo, aunque todavía no cerró su vinculación.

Por Juan Ignacio Portiglia

El colombiano quiere volver a jugar en Independiente Medellín.
Pasaron poco menos de dos meses desde que Frank Fabra se despidió de Boca, club en el que militó durante nueve años y con el que conquistó ocho títulos, con lágrimas en los ojos y de manera anticipada a la finalización del contrato que lo vinculaba hasta el pasado 31 de diciembre.

A sus 34 años, el futbolista que disputó con la Selección Colombia las ediciones 2016 y 2021 de la Copa América no había querido apresurar la elección de su siguiente destino, aunque sí había adelantado que no tenía intenciones de vincularse a otro equipo del fútbol argentino tras darse a conocer el rumor de que era pretendido por San Lorenzo.

Finalmente, Fabra no solo decidió cuál es el equipo en el que quiere dar continuidad a su carrera, sino que ya se presentó para solicitar permiso para entrenarse. Según contó en TyC Sports el periodista Germán García Grova, el lateral izquierdo recibió el visto bueno de Independiente de Medellín, participó de la práctica del jueves y lo mismo hará este viernes.

Concedida esa autorización de parte del DIM, el siguiente paso que busca dar el jugador es concretar una reunión con el presidente de la institución, Juan Camilo Restrepo Gómez, para intentar avanzar en las gestiones para incorporarse al equipo de manera oficial, negociando con el pase en su poder.

Fabra vuelve al equipo que dejó para jugar en Boca. (Getty).

Cabe destacar que Independiente Medellín fue el último de los tres clubes en los que Frank Fabra se desempeñó profesionalmente en Colombia, desde donde partió rumbo a Boca después que se le comprara el 50 por ciento de pase. Allí solo permaneció un año, el 2015, llegando a disputar 24 partidos en los que aportó un gol y dos asistencias.

Los números que dejó Fabra en Boca

Habiendo defendido durante casi una década la camiseta de Boca, Frank Fabra participó de 244 partidos oficiales, acumulando un total de 19.491 minutos en cancha, en los que aportó 14 goles y 32 asistencias para conquistar un total de 8 títulos, todos en el ámbito doméstico.

Su gran cuenta pendiente fue poder conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, habiendo quedado a las puertas en dos finales: en 2018 perdiendo ante River en Madrid y en 2023 siendo derrotado por Fluminense en el Maracaná, encuentro en el que se fue expulsado.

Data clave

  • Frank Fabra comenzó a entrenar con Independiente Medellín buscando concretar su regreso.
  • Busca reunirse con Juan Camilo Restrepo, presidente del DIM, para oficializar su fichaje.
  • Se despidió de Boca tras 9 años, 244 partidos y 8 títulos locales.
Juan Ignacio Portiglia

