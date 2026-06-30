Paulo Dybala queda libre: Boca espera mientras negocia su continuidad en Roma

La Joya llegó al final de su contrato este 30 de junio. Su estadía en Italia es incierta, aunque Napoli también le hizo una oferta.

En estas horas, Paulo Dybala se convierte en agente libre debido a que este martes 30 de junio finaliza su contrato con Roma. En ese sentido, mientras todos los cañones apuntan a una inminente renovación, Boca aguarda atentamente para ficharlo de cara al segundo semestre como un refuerzo estelar. Sin embargo, todavía no hay un desenlace y la novela tendrá más capítulos.

Cabe recordar que el crack de 32 años está en conversaciones hace meses para extender su vínculo, pero aún no hay un acuerdo total. Si bien desde la Loba pretenden mantenerlo por varios años, sería con una fuerte baja salarial y es uno de los puntos críticos de las charlas. Por otro lado, el Xeneize se aferra a la ilusión de que regrese al fútbol argentino y vista la azul y oro.

Paulo Dybala en Roma. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, todavía no está definida la continuidad de Dybala en Roma. A pesar de que las negociaciones están en curso y los rumores indican un inminente anuncio, el futbolista aún no dio el “si” para estampar la firma de un nuevo contrato con el conjunto de la capital italiana para seguir brillando en la Serie A, como desde hace varios años.

Por otro lado, desde el entorno de Paulo son cautos con la posibilidad de ir a Boca. Hace poco tiempo se mostraba mayor optimismo, pero el panorama actual no es sencillo. A su vez, un dato importante a tener en cuenta es que por ahora no definió su futuro. Sin embargo, se estima que sea prácticamente inminente la definición de su próximo desafío entre Argentina o Italia.

Paulo Dybala en Roma. (Getty Images)

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Cabe recordar que Rodolfo Arruabarrena se comunicó con Dybala hace 10 días. A través de una llamada telefónica, el entrenador del Xeneize lo sedujo para que decida regresar al país para, esta vez, vestir la camiseta azul y oro. Además, siempre fue del gusto de Juan Román Riquelme y no hay que olvidar su estrecha amistad con Leandro Paredes, que presiona para que se concrete.

Vale resaltar que el oriundo de Laguna Larga también recibió una oferta de Napoli, para que llegue en condición de libre en las próximas horas. El elenco comandado tácticamente por Massimiliano Allegri le acercó una propuesta salarial sustancial, pero la Joya no contestó. Así las cosas, habrá más capítulos en esta temporada de la novela que protagoniza Paulo Dybala…

Paulo Dybala y Leandro Paredes en la Selección Argentina. (Getty Images)

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