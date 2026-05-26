Estudiantes de La Plata 0-0 Independiente Medellín EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports por la Copa Libertadores: Minuto a minuto

Estudiantes de La Plata recibe a Independiente Medellín de Colombia, este martes desde las 21.30 en UNO, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Pincha está obligado a ganar para clasificar a los octavos de final, mientras que el equipo cafetero necesita de un empate para asegurarse el segundo puesto de la zona B, cuyo líder indiscutido es Flamengo. El árbitro del encuentro es el paraguayo Juan Benítez.

Estudiantes vs. DIM: minuto a minuto

La formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

La alineación de Independiente Medellín

Eder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Francisco Chaverra; Francisco Fydriszewski.