Boca hoy: Brian Aguirre con fiebre, la fuerte crítica de Basualdo y más

La jornada del 23 de octubre fue diferente para Boca. Por decisión de Claudio Úbeda, al plantel le tocó entrenar a doble turno con el objetivo de seguir corrigiendo cuestiones de cara al partido del próximo lunes ante Barracas Central, fundamental para lo que viene.

La ausencia de Brian Aguirre por fiebre, la fuerte crítica de Pepe Basualdo al plantel y la decisión que se tomó con Dylan Gorosito son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera.

Aguirre, con fiebre

La baja sorpresiva de la mañana en Ezeiza fue la de Brian Aguirre, quien se presentó a primera hora para ser evaluado por los médicos del club. El extremo presentó un cuadro febril y fue autorizado a retirarse rumbo a su domicilio. Úbeda lo esperará para la práctica del viernes.

El buen ingreso -con gol incluido- de Exequiel Zeballos lo pone en jaque la titularidad de Aguirre para el próximo partido. La decisión final la tomará el entrenador luego de verlos en los entrenamientos.

Basualdo fulminó al plantel de Boca

luego de la derrota ante Belgrano en La Bombonera, José Basualdo, histórico jugador de Boca, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental 2000, fulminó al plantel de Claudio Úbeda por este presente y su actitud.

“El equipo últimamente está más preocupado en protestar y hablar que en jugar, queda feo. Hay que reconocer y tener autocrítica”, comenzó el exmediocampista en diálogo con Boca de Selección en Radio del Plata. La palabra completa del campeón del mundo.

Gorosito recibió la noticia menos pensada desde Boca

Por el momento, el oriundo de Moreno no tuvo la chance de lograr cierta continuidad con la azul y oro, pese a que debutó en julio de 2024 frente a Defensa y Justicia. Si bien sumó 31 encuentros en la Reserva del Xeneize (tiene dos asistencias) y tuvo una buena performance en el Mundial de Chile Sub 20, Claudio Úbeda le indicó que continuará trabajando junto al plantel que lidera Mariano Herrón.

A raíz de lo que fue la determinación que tomaron, principalmente por el hecho de que entrenará con la Reserva y no con Primera División, varios hinchas boquenses se expresaron en las redes sociales y mostraron toda su disconformidad.