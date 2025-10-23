Es tendencia:
Boca ultima detalles para visitar a Barracas Central: el reemplazante de Battaglia, el drama de Cavani y el ausente por fiebre

El Xeneize se prepara para el encuentro del lunes, que será vital en sus aspiraciones para meterse en la Libertadores 2026.

Por Joaquín Alis

Boca completó el primero de sus dos entrenamientos del jueves en el predio de Ezeiza. Con la cabeza en Barracas Central, Claudio Úbeda empieza a pensar en el equipo para el lunes, con ausencias más que pesadas pensando en el compromiso clave tanto para el Torneo Clausura como para la tabla anual.

El primer dolor de cabeza a resolver por el entrenador es el de la lesión de Rodrigo Battaglia, que se perderá los próximos partidos por un desgarro grado 2 en el sóleo. El volante central, una fija junto a Leandro Paredes, deberá ser reemplazado y hay varios candidatos.

Si bien el estratega todavía no definió a quién parará al lado del campeón del mundo, todo parece indicar que la discusión está entre Ander HerreraWilliams Alarcón y Milton Delgado. Con el correr de los días se definirá cuál es la mejor alternativa para el funcionamiento del equipo.

Cavani, prácticamente descartado

La jornada del jueves volvió a encontrar a Edinson Cavani entrenando diferenciado. El uruguayo todavía no puede dejar atrás su lesión en el psoas de la pierna derecha y las chances de que sea titular el próximo lunes en el Estadio Claudio Tapia son escasas.

El ex Manchester United está trabajando para intentar ser una opción desde el banco de suplentes, como sucedió en la goleada a Newell’s en La Bombonera. De no dar los tiempos, la cabeza del jugador estará en Estudiantes, el último partido antes del Superclásico.

Brian Aguirre, ausente por fiebre

La baja sorpresiva de la mañana en Ezeiza fue la de Brian Aguirre, quien se presentó a primera hora para ser evaluado por los médicos del club. El extremo presentó un cuadro febril y fue autorizado a retirarse rumbo a su domicilio. Úbeda lo esperará para la práctica del viernes.

El buen ingreso -con gol incluido- de Exequiel Zeballos lo pone en jaque la titularidad de Aguirre para el próximo partido. La decisión final la tomará el entrenador luego de verlos en los entrenamientos.

