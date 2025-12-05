Tras el sorteo del Mundial, Scaloni rompió el silencio sobre el grupo de la Selección Argentina: “No hay rival fácil”

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, para dar a conocer con lujo de detalles cómo será la fase de grupos. Así, las 42 selecciones ya clasificadas y el lote que está en repechaje en busca de los 6 lugares restantes, ya saben en qué zona caerán y ante qué rivales jugarán. En ese sentido, la Selección Argentina integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Scaloni estuvo en el inicio de la ceremonia en la que portó el trofeo del Mundial. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, ingresó con guantes al escenario en el que se desarrolló el evento en el Kennedy Center de Washington y, una vez finalizado, rompió el silencio y reveló las sensaciones de los contrincantes del combinado nacional

Lo cierto es que el director técnico realizó una entrevista exclusiva con Telefé, en la que no ocultó su opinión y la del cuerpo técnico. “No hay rival fácil“, sentenció Scaloni con un tono contundente, dando a entender la importancia en cada uno de los cotejos. Pocos segundos más tarde, el oriundo de Pujato también manifestó: “Hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado“.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Para sorpresa de todos, el DT conoce a detalle al entrenador del seleccionado africano, con el que Argentina debutará. “Argelia, a su entrenador lo conozco, fue mi técnico y estuve con él recién. Me dirigió en la Lazio y es muy buen entrenador“, expresó en primera instancia sobre Vladimir Petkovic, que también dirigió a Suiza durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Lionel amplió su discurso al respecto. Lejos de ponerse como candidato a liderar el grupo, bajó las expectativas y sobre Argelia manifestó: “Es una buena selección, con grandes jugadores“. Además, dejó una frase polémica pero real, cuando sostuvo: “Tiene un semillero grande que le da jugadores a Francia y otras selecciones“.

En cuanto al combinado europeo, Scaloni fue sincero en pocas palabras. “Austria hizo una buena Eliminatoria“, deslizó. Luego, sobre el seleccionado de Medio Oriente, agregó: “Entre comillas, el desconocido es Jordania, pero por algo llegó“. Para cerrar su opinión, el DT expresó: “A priori, tenemos que dar el máximo para pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar“.

