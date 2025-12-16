Atento Boca: Tite asumió como entrenador en un posible rival por Copa Libertadores

Poco a poco, la Copa Libertadores empieza a asomarse en el horizonte de Boca. Confirmado su lugar como cabeza de serie, producto de quedarse con el cuarto puesto del ranking de clubes Conmebol, el Xeneize ya conoce a los equipos que evitará en fase de grupos, como también aquellos a los que podrá enfrentarse. Y uno de ellos, proveniente desde Brasil, parece tener decidido ir a por todo al contratar a nada menos que Tite como su entrenador para 2026.

Tras un año alejado de las canchas, el ex entrenador de la Selección de Brasil, y verdugo de Boca en la Copa Libertadores 2012, volverá al ruedo para tomar las riendas de Cruzeiro. Firmó contrato por un año, donde reemplazará a Leonardo Jardim, quien pese a una destacada campaña, dejó su cargo debido a problemas de salud de un familiar cercano. Así, deja en manos de Tite un equipo consolidado y que puede ponerse el traje de candidato en la Gloria Eterna.

“¡Tite, multicampeón, es el nuevo entrenador del Cruzeiro! ¡Que tenga un viaje victorioso, profesor!“, escribió la cuenta oficial del club para darle la bienvenida a su nuevo DT. Su última experiencia fue en 2024 con Flamengo, donde dirigió únicamente 39 partidos. Tras aquel ciclo, a sus 64 años, decidió alejarse de las canchas para priorizar su salud, y fue en noviembre cuando anunció su predisposición a escuchar ofertas, las cuales no faltaron. Primero se le acercó Inter, pero finalmente terminó siendo Cruzeiro quien abrochó su llegada para que tenga su primer ciclo en el club.

Tweet placeholder

El equipo Raposo finalizó tercero en el Brasileirao, detrás de Flamengo y Palmeiras, producto de 19 victorias, 13 empates y tan solo seis derrotas. Gracias a que fue ubicado en el 29° escalón del ranking Conmebol, integrará el Bombo 2 en el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, postulándose como uno de los rivales más duros con los que Boca podría compartir zona. Lo más preocupante para el Xeneize es que cuenta con serias chances de que el destino los cruce, ya que en el mismo pelotón también aparecen Estudiantes y Lanús, descartados como rivales por ser del mismo país.

Desde la dirigencia de Cruzeiro consideran que Tite es el perfil ideal que necesita el equipo de cara a 2026, debido a su capacidad para manejar el vestuario y su amplia experiencia. Cassio, Gabigol, Lucas Silva y los argentinos Lucas Romero y Lucas Villalba son tan solo de algunos de los nombres que forman parte del plantel brasileño. Con ellos, su flamante entrenador irá en búsqueda de la 15° estrella de su carrera, especialmente lo que puede ser su segunda Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también El posible grupo de la muerte de Boca en la Copa Libertadores 2026

ver también ¿Se cambian de vereda? Los dos jugadores de Boca que Gustavo Costas quiere para Racing en 2026

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Allí, se conocerán los partidos de las tres rondas previas a la fase de grupos. Por otro lado, la fase de grupos se darán a conocer en la semana del 18 de marzo. Con los partidos de tercera ronda de la fase previa por disputarse, los equipos conocerán sus zonas y esperarán por los últimos clasificados, quienes ya tendrán su cupo asignado.

Bombo 1: Palmeiras, Flamengo, Boca, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle, Liga de Quito/Libertad.

Palmeiras, Flamengo, Boca, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle, Liga de Quito/Libertad. Bombo 2 : Libertad/Barcelona SC, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario y Corinthians/Júnior/Universidad Católica (un lugar).

: Libertad/Barcelona SC, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario y Corinthians/Júnior/Universidad Católica (un lugar). Bombo 3: Júnior o Tolima/Universidad Católica/Vasco da Gama (2 lugares seguros), Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Júnior o Tolima/Universidad Católica/Vasco da Gama (2 lugares seguros), Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, 4 de Repechajes

Datos clave

Tite asume como nuevo entrenador de Cruzeiro para la temporada 2026.

asume como nuevo entrenador de para la temporada 2026. Cruzeiro integrará el Bombo 2 y podría ser rival de Boca en fase de grupos.

integrará el y podría ser rival de en fase de grupos. Leonardo Jardim dejó su puesto y el equipo cuenta con figuras como Gabigol.

Publicidad