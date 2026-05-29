Cómo vivió Juan Román Riquelme la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

El presidente vivió el encuentro ante Universidad Católica desde su palco y, tras la derrota, se reunió con el plantel.

Boca sufrió otro golpazo en La Bombonera y cerró el semestre eliminado de la Copa Libertadores y sabiendo que arrancará el segundo semestre en la Copa Sudamericana. Este escenario no estaba en los planes de nadie, ni del propio Juan Román Riquelme, que vivió los 90 minutos en su palco.

Como suele suceder, el presidente del Xeneize observó el encuentro acompañado por Mariano Herrón, entrenador de la Reserva. Un video del periodista Federico Cristofanelli muestra cómo vivió los instantes finales del compromiso en el Alberto J. Armando.

Con las manos en los bolsillos, Román se quedó parado observando cómo el primer equipo finalizaba su actuación en la Copa. Después del pitazo final, abandonó su palco. Casi una hora después, se reunió en el vestuario con los jugadores y el cuerpo técnico.

En el medio, parte de La Bombonera volvió a pedir “que se vayan todos”, que se disipó en cuestión de minutos, lejos de la furia que mostró en febrero de 2025 en la caída ante Alianza Lima o la recordada victoria por penales ante Lanús por los octavos de final del Apertura de ese mismo año.

Qué hizo Riquelme cuando dejó el palco

Según pudo saber Bolavip, Román se reunió con tres hombres de confianza tras el duro golpe copero: su hermano Crsitian, Marcelo Delgado y Raúl Cascini. Tras esa charla, que duró unos cuantos minutos, fue hacia el vestuario para charlar con los jugadores.

En el vestuaro de La Bombonera, el presidente se despachó con unas palabras para el plantel, lejos de ser duras o descalificadoras. Fue lo último antes de liberarlos para que se vayan de vacaciones, teniendo en cuenta que el reinicio de la competencia oficial será en poco menos de dos meses.

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A Riquelme se lo notó apesadumbrado. Se retiró de su palco cuando Roldán adicionó 7 minutos y se reunió con Delgado, que estaba en otro palco junto a Cascini y Cristian Riquelme. En los minutos finales quedó solo Mariano Herrón, ya que Ricardo Rosica también se había marchado. pic.twitter.com/qQj4fSEkwF — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) May 29, 2026

Los próximos partidos de Boca

21, 22 o 23 de julio: Boca vs. O’Higgins – Playoffs Copa Sudamericana.

25 o 26 de julio: Deportivo Riestra vs. Boca – Torneo Clausura

28, 29 o 30 de julio: O’Higgins vs. Boca – Torneo Clausura

En síntesis

Juan Román Riquelme vio la eliminación de Boca desde su palco junto a Mariano Herrón.

vio la eliminación de Boca desde su palco junto a Mariano Herrón. El presidente de Boca se reunió con tres hombres de confianza tras el partido.

tras el partido. La Bombonera ya había mostrado furia en febrero de 2025 ante Alianza Lima.