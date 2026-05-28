Los millones que sumó Boca pese a la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica

Por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores, en el Estadio Alberto J. Armando, Boca perdió frente a Universidad Católica y quedó eliminado en la fase de grupos, pero logró un premio consuelo: se metió en los playoffs de la Copa Sudamericana, donde ahora deberá aguardar al sorteo para conocer a su próximo rival.

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Para esta nueva edición, desde Conmebol dieron a conocer un serio aumento en los premios económicos, que benefician a los clubes. Y en este caso, el Xeneize no pudo obtener la suma de 340.000 dólares que se otorga por el triunfo, la cual quedó en poder de los Cruzados. Eso sí, los de azul y oro ganaron 1.000.000 de dólares por ser el local.

Por los seis partidos que afrontó el club de La Ribera en la vigente edición de la Copa Libertadores, la suma acumulada es de un total de 3.680.000 dólares. Cabe destacar que en su debut ante Universidad Católica ganó 340.000 de la moneda estadounidense, mientras que por derrotar a Barcelona SC, el pasado 14 de abril, adquirió 1.340.000 de la misma moneda. La caída en Belo Horizonte ante Cruzeiro no le permitió ganar dinero, en abril pasado, lo mismo que ocurrió con el juego disputado en Guayaquil ante el Torero, a principio de mes, algo que también pasó esta noche.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Libertadores.

Los montos que reparte la Copa Libertadores por fase

Fase 1: USD 400.000

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 3.000.000

Mérito deportivo: USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

DATOS CLAVES