Nicolás Figal reaccionó con fastidio en el banco de Boca tras un cambio de Úbeda ante Universidad Católica

El defensor protagonizó un llamativo momento en el momento de la salida de Pellegrino por Romero y las imágenes se viralizaron.

La eliminación de Boca de la Copa Libertadores dejó una noche cargada de tensión, frustración y malestar en La Bombonera. En medio del clima caliente que rodeó al equipo durante gran parte del segundo tiempo ante Universidad Católica, una situación protagonizada por Nicolás Figal terminó explotó rápidamente en redes sociales.

Las cámaras de TNT Sports mostraron al defensor mientras realizaba movimientos precompetitivos cerca del córner y mantenía una conversación con uno de los ayudantes de Claudio Úbeda. Allí, Figal evidenció un visible gesto de fastidio luego de la modificación que determinó el ingreso de Ángel Romero por Marco Pellegrino a los 63 minutos de partido.

Las imágenes mostraron que el defensor se acercó al preparador físico y comenzó a dialogar mientras señalaba reiteradamente hacia dentro del campo de juego. Tras escuchar la respuesta del integrante del cuerpo técnico, el zaguero retrucó inmediatamente con evidente fastidio, levantando incluso el dedo índice en señal de advertencia antes de retirarse para continuar con los ejercicios precompetitivos, aunque todavía con claros gestos de disconformidad en su rostro.

EL ENOJO DE FIGAL 🔥



Tras el cambio de Romero por Pellegrino, el defensor le reclamó a un ayudante de Boca.#Libertadores pic.twitter.com/VHluAhzkTR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 29, 2026

Si bien no llega a comprenderse con claridad qué dice el marcador central en el intercambio, el contexto del encuentro permite interpretar cierta disconformidad con la decisión táctica tomada por el cuerpo técnico en un momento crítico del partido. Más allá de que Figal no compite directamente por el puesto de Pellegrino, el cambio pudo haber llamado la atención porque Boca resignó presencia aérea en un encuentro donde abusó constantemente de los centros al área durante gran parte del complemento.

De hecho, el propio Pellegrino también dejó muestras visibles de bronca al abandonar el campo de juego. El defensor se retiró golpeando objetos del banco de suplentes y con claros signos de frustración, completamente atravesado por el clima de desesperación que dominaba al equipo mientras se consumaba la eliminación.

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Cómo vivió Riquelme la eliminación

Con las manos en los bolsillos, Román se quedó parado observando cómo el primer equipo finalizaba su actuación en la Copa. Unos minutos antes del pitazo final, abandonó su palco. Casi una hora después, se reunió en el vestuario con los jugadores y el cuerpo técnico.

Según pudo saber Bolavip, Román se reunió con tres hombres de confianza tras el duro golpe copero: su hermano Crsitian, Marcelo Delgado y Raúl Cascini. Tras esa charla, que duró unos cuantos minutos, fue hacia el vestuario para charlar con los jugadores.

A Riquelme se lo notó apesadumbrado. Se retiró de su palco cuando Roldán adicionó 7 minutos y se reunió con Delgado, que estaba en otro palco junto a Cascini y Cristian Riquelme. En los minutos finales quedó solo Mariano Herrón, ya que Ricardo Rosica también se había marchado. pic.twitter.com/qQj4fSEkwF — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) May 29, 2026

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En el vestuaro de La Bombonera, el presidente se despachó con unas palabras para el plantel, lejos de ser duras o descalificadoras. Fue lo último antes de liberarlos para que se vayan de vacaciones, teniendo en cuenta que el reinicio de la competencia oficial será en poco menos de dos meses.

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