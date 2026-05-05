Mientras pelea por ganarse la titularidad en Boca y así ser considerado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay de cara al Mundial 2026, el delantero Ángel Romero habló en una entrevista con ‘La Tribu’, en donde reveló que hace casi 9 años pensó en retirarse del fútbol.

Esto se debe a que en octubre de 2017 la Selección de Paraguay perdió con la Selección de Venezuela y de esta manera se quedó sin chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Esta derrota hizo que Romero toque fondo y piense en dejar la práctica profesional a los 25 años.

“Después de eso no tenía fuerzas para seguir. Me acuerdo que jugamos un jueves, perdimos y tenía que volver a Brasil. Estaba en Corinthians y el domingo tenía que jugar un clásico con San Pablo”, inició sobre cómo se tomó la dura derrota de su equipo ante Venezuela en condición de local.

“Mi vuelo salía a las 2 de la mañana porque estábamos convencidos de que clasificábamos, pero pasó lo que pasó“, siguió sobre su regreso a Brasil, en donde tuvo una charla con dirigentes y cuerpo técnico que le sirvió para cambiar su parecer y seguir jugando en la institución.

“El presidente y el técnico me esperaban en la sala. ‘Me dijeron tranquilo, sé lo que te pasó y te quiero informar que mañana jugas, te va a hacer bien. Vas de titular’. Yo no estaba en condiciones, estaba llorando en casa y no hice nada”, cerró sobre esta charla previa al partido que terminó con victoria de su equipo por 3 a 2 y Romero convirtió un tanto.

▶️ DOLOROSA ELIMINACIÓN CASI LO LLEVÓ A DEJAR EL FÚTBOL | 😯



🗣️🇵🇾Ángel Romero contó que tras la derrota de Paraguay ante Venezuela en 2017, "desapareció" por dos días y no le respondió a nadie los mensajes ni llamadas.



👉Reveló que fue el entrenador del Corinthians quien lo… pic.twitter.com/cCuWBSnFf4 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) May 4, 2026

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Romero pelea por un lugar en la lista de Alfaro

A falta de menos de un mes para la entrega de la lista definitiva con los 26 jugadores convocados al Mundial, Romero aún no tiene su lugar asegurado en la consideración de Alfaro. Los encuentros en el final del semestre y su participación en cancha será claves para definir su situación.

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